KVELDENS VINNER: Bruno Mars må kunne sies å ha gjort det greit under Grammy-utdelingen. Her løfter han en av de seks statuettene han vant. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Grammy: Bruno Mars vant stort

Publisert: 29.01.18 01:43

MUSIKK 2018-01-29T00:43:09Z

Bruno Mars vant seks kategorier under nattens Grammy-utdeling, inkludert de tre gjeveste prisene.

Det var knyttet stor spenning til hvem som skulle ta flest Grammy-priser i nattens utdeling.

Kendrick Lamar startet sterkt, med tre seire allerede før Grammy-showet hadde begynt, da de mindre viktige prisene ble delt ut.

Han fikk også æren av å åpne ballet med en medley bygget rundt sangen «XXX».

Med på scenen hadde han U2 og komikeren Dave Chapelle, foran et enormt amerikansk flag med teksten «Dette er satire».

Kort tid etter stakk han av med prisene for beste raplåt med «HUMBLE» og for beste rapalbum med «Damn». Etter å vunnet de første fem kategoriene han var nominert i, måtte Lamar se seg slått av av Bruno Mars som vant Record of the year.

Deretter tilhørte kvelden Mars som stakk av med alle de tre viktigste prisene . Til sammen fikk artisten hele seks statuetter.

Takknemlig vinner

– Disse sangene er skrevet kun med glede og for én eneste grunn, og det er kjærlighet, sa Mars da han tok i mot prisen for årets album.

Her benyttet han anledningen til å takke alle som hadde hjulpet ham, inkludert hans far.

– Se på meg, pappa, se på meg! Jeg er på Grammy-utdelingen nå! sa han fra podiet.

Årets Grammy-prisutdeling, den 60. i rekken, ble avholdt i New York. Sendingen fra Madison Square Garden startet klokken 01.30 norsk tid, natt til mandag, og sendes blant annet hos NRK .

Stikk til Trump

Underveis i showet spøkte en rekke av stjernene med USAs president Donald Trump. Det mest eksplisitte peket kom i et sketsj-innslag der flere kjendiser leste høyt fra avsløringene i den omstridte boka «Fire and Fury» , i et forsøk på å vinne prisen for årets beste høytlesning. I tillegg til artister som DJ Khalid og Snoop Dogg, dukket også Hillary Clinton opp i en kort opptreden.

Politikk preget kvelden på flere måter, og flere hadde tatt på seg hvite roser i solidaritet med #metoo- og #timesup-bevegelsene.

Flere gråt i salen da artisten Kesha sang «Praying», etter å ha blitt introdusert med en #metoo-appell fra Janelle Monáe.

Ingen norske statuer

Den norske lydguruen og produsenten Morten Lindberg var nominert til fire priser, inkludert best produserte klassiske album, men nådde ikke opp i noen av kategoriene. Det er ikke første gang. Han er med dette nominert 24 ganger siden 2006, og har rekorden i flest nominasjoner uten seier.

Produsenten og låtskriveren Anders Frøen, under produsentnavnet Mood Melodies, har vært med på å skrive låten «Stay» med Zedd og Alessia Cara som var nominert i Best Pop Duo / Group Performance. Her gikk seieren til bandet Portugal. The Man.

Stargate-duoen var nominert i toppkategorien Song of the year med Julia Michaels og låten «Issues», men heller ikke her nådde nordmennene opp.

Fire store

Det deles ut 84 Grammy-priser natt til mandag, men fire av dem regnes som særlig prestisjefulle.

Best new artist gikk til Alessia Cara.

Resten, Song, Record og Album of the year gikk altså til Bruno Mars.

Årets sang vant Mars for «That’s what I like», mens han fikk de to andre prisene for «24K Magic».

Variety har samlet alle kategoriene, inkludert vinnerne og de nominerte.