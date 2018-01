KJENT LINE-UP: F.v: «Fast» Eddie Clarke, Phil «Philthy Animal» Taylor og bassist og viokalist Lemmy (Ian Kilmister) i London i 1978. Foto: Estate Of Keith Morris / Redferns

Motörhead-gitarist er død

Publisert: 11.01.18 15:00

MUSIKK 2018-01-11T14:00:35Z

Tidligere Motörhead-medlem, gitarist «Fast» Eddie Clarke, er død, 67 år gammel.

Ifølge The Guardian ble dødsfallet offentliggjort på bandets offisielle Facebook-side . Ifølge innlegget, døde gitaristen på sykehuset der han var innlagt for lungebetennelse.

Musikeren het opprinnelig Edward Allen Clarke og ble født i Twickenham i 1950. Han ble med i Motörhead i 1976 og var med fram til 1982. Han spilte på flere av bandets mest suksessfulle album. Ifølge Guardian er Clarke, sammen med trommis Phil Taylor og frontfigur Lemmy, blant de mest kjente medlemmene av bandet.

Motörhead ble raskt et forbilde for tyngre rockeband som blomstret opp på 1980- og 1990-tallet.

Clarke forlot ifølge Telegraph bandet fordi han var misfornøyd med samarbeidet med Plasmatics og var misfornøyd med hvordan det gikk med albumet «Iron Fist»

Han bel da erstattet av Thin Lizzy-gitarist Brian Robertson. «Fast» Eddie dannet i stedet bandet Fastway med UFO-bassist Pete Way. De ga ut sju album og turnerte med AC/DC.

I november 2015 døde tidligere Motörhead-trommeslageren Phil Taylor. Han ble 61 år gammel. Ian «Lemmy» Kilmister døde i desember samme år , 70 år gammel Da hadde Motörhead spilt konsert i Oslo bare uker i forveien.

Da skrev VGs anmelder Morten Ståle Nilsen at Lemmy Kilmister er rockeren alle trodde skulle overleve både Keith Richards og kakerlakker, men at mye tydet på at konserten i Oslo var deres siste i Norge.

Ifølge Guardian var Clarke den siste gjenlevende fra den «klassiske» Motörhead-sammensetningen.

I 2014 ble han gjenforent med Lemmy for å spille «Ace of Spades» i Birmingham.

Les på VG+ : Et motorhode girer ned - historien om Lenny Kilmister

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!