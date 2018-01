GODE PROGNOSER: Sigvart Dagsland ble hardt skadet i bilulykken, men er på bedringens vei. Foto: Jan Petter Lynau, VG

Sigvart Dagsland har store bruddskader etter bilulykken

Publisert: 18.01.18 18:54

Den folkekjære artisten Sigvart Dagsland og to bandkolleger frontkolliderte med bil på vei hjem fra en konsert på Rena. De tre mennene ble hardt skadet, men prognosene er gode.

– Både de to andre og Sigvart har vært igjennom omfattende operasjoner, forteller manager Jan Sollesnes til VG.

– Han har store bruddskader, som det vil ta tid å hele, men det viktige er at prognosene for bedring er gode.

Manageren forteller at Dagsland er takknemlig for hjelpen han har fått på sykehuset.

– Han og familien er takknemlig for å være omgitt av så mye kompetanse og vennlighet i hvite frakker.

Dagsland og bandkollegene kolliderte med en annen bil på riksvei 3 ved Kolomoen i Stange kommune i 21.45 tirsdag kveld.

Det var til sammen fire personer i bilene, tre i en bil – og en i den andre. To personer satt fastklemt etter ulykken, før de senere ble frigjort.

I bilen med Sigvart Dagsland satt også keyboardist Torjus Vierli og lydmannen Helge Leirvik.

– Tilstanden for de to andre er stabile, og vi håper alt godt for dem, og føreren av den andre bilen, forteller Sollnes.

Manageren forteller at bandet er takknemlige for at de gikk såpass bra som det gjorde.

– Når vi ser bildene fra ulykkesstedet er vi klar over at dette kunne gått så mye verre.

Ulykken har ført til at Dagsland har måttet avlyse flere konserter, som i Kongsvinger, Hamar og Sarpsborg.