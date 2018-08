DØDE UNG: Kyle Pavone og We Came As Romans opptrådte på Rock On The Range Music Festival i Columbus i Ohio i mai i år. Foto: Amy Harris /AP

Rocker Kyle Pavone er død

2018-08-27

Vokalisten i metalcore-bandet We Came as Romans ble bare 28 år.

27.08.18

Bandets manager Amy Sciarretto bekreftet dødsfallet overfor ABC News og andre medier.

På We Came as Romans egen Instagram ble det kort etter lagt ut følgende melding:

« Kyles tragiske bortgang skjedde altfor tidlig i hans eget og bandkollegenes liv. Alle er sønderknust over hans død. Vi vil savne smilene hans, hans omtanke for andre og det imponerende musikalske talentet ».

Noen dødsårsak eller andre detaljer er ikke kjent.

Bandkollegene skriver i kunngjøringen at det i stedet for blomster til nære og kjære, er ønskelig med donasjoner til formål det vil komme nærmere informasjon om.

Det amerikanske bandet så dagens lys i Michigan 2005. Flere medlemmer er blitt byttet ut, men Pavone har vært frontfigur siden 2008. 2013-albumet «Tracing Back roots» klatret til åttende plass på Billboard Top 200 og helt til førsteplass på Billboards «independent albums».

For en uke siden la Pavone ut en strofe fra deres egen låt «Promise Me» på Twitter , hvor han går under profilnavnet Don Solo:

« Will i be remembered or will i be lost in loving eyes ». Under posten strømmer det nå på med kondolanser og sørgemeldinger fra fans.

Bandkollega Joshua Moore har lagt ut et bilde på Instagram, der Pavone fanger de to i en selfie.

« Den sprøeste, festligste, rareste og mest elskverdige fyren. jeg savner deg så veldig », skriver Moore under bildet: