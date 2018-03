Plateanmeldelse: Morten Abel: «Evig din»

MANN MED HATT: Morten Abel får det ikke helt til på sin ferske plate, mener VGs anmelder. Foto: Fredrik Solstad

Publisert: 02.03.18 20:46

Det blir stadig mindre klart hva Morten Abel ønsker å oppnå som artist.

Å sammenligne Morten Abel med David Bowie vil neppe føre så altfor mye godt med seg. Men ett trekk deler løgnasen fra Stavanger med det avdøde ikonet: Den kunstneriske viljen til å bare kaste seg ut i det, uavhengig av flytedyktighet og kjennskap til vanndybde.

Gjennom hele Abels karriere – om vi holder det «rocka» blaffet Peltz utenfor dette – forekommer glitrende popøyeblikk side om side med de mest oppsiktsvekkende elendige påfunn. Suksessalbumet «I’ll Come Back and Love You Forever» er spekket med det førstnevnte, mens den ikoniske kalkunen «The Birmingham Ho» er et langt fra enslig eksempel på det siste.

«Evig din», Abels åttende album og det andre i rekken på norsk, byr i det minste på ett sertifiserbart WTF-øyeblikk: Åpningslåten «Andre goe daga» synges, som tittelen antyder, på Bodø-dialekt – «hans andre morsmål», ifølge et syltynt presseskriv. I disse ører blir det imidlertid noe anmassende og karikert over dette grepet – mer Per Sundnes enn Terje Nilsen.

Usjarmerende «Lenkegjengen» er ikke stort bedre. Den høres ut som et mislykket samarbeid mellom Janove og Tønes (som forøvrig begge er aktuelle med langt sterkere plater enn denne), der ingen av dem helt våger å ta styringen.

Det peker mot en generelt svakhet ved platen, tross lovende tilløp i nesten alle ni låtene: Den finner aldri balansen mellom humor og alvor, og de melodiske nyansene som kunne løftet begge deler uteblir.

Selv en idiotsikkert vakker låt som avsluttende «Våkn opp» trues med å bli sabotert av pussige nødrim, og Abel kan med fordel låne øre til nevnte Janoves «Hengtmann» og Odd Nordstogas meget solide nye album «Kløyvd» for å sjekke nivået hans mest nærliggende norske referanser opererer på.

«Vil det for mye» er tittelen på den fineste sangen her. Men problemet med «Evig din» er strengt tatt det motsatte.

BESTE LÅT: «Vil det for mye»

