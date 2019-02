STJERNE: Peter Tork i 1967. Foto: Ray Howard/ASSOCIATED PRESS

The Monkees-bassist Peter Tork er død

Sekstitallsstjernen ble 77 år gammel.

Publisert: 21.02.19 18:42 Oppdatert: 21.02.19 18:54







Peter Halsten Thorkelson, som han egentlig het, døde torsdag, ifølge Washington Post, som skriver at Torks søster bekrefter dødsfallet overfor dem. Sted og årsak er ukjent.

Han har tidligere slitt med en sjelden form for kreft.

Tork var med i en av tidenes største popgrupper, The Monkees, som gjorde furore både med plateutgivelser og TV-serie i 1966 og 1967.

– Jeg har ikke ord ... mitt hjerte er knust over tapet av min Monkee-bror, Peter Tork, skriver trommeslager Micky Dolenz på Twitter.

Bandet huskes primært for digre hits som «Daydream Believer», «I’m A Believer» og «Last Train To Clarksville», som alle gikk til topps i USA.

Kritikere var ikke alltid nådige mot bandet i storhetstiden, men de har fått vesentlig oppsving i omtalen i nyere tid.

STORE: The Monkees i 1966. Fra venstre: Davy Jones, Peter Tork, Micky Dolenz og Michael Nesmith. Foto: AP

The Monkees var mer et konsept enn et band i begynnelsen, tungt modellert etter The Beatles og ikke minst sistnevntes filmsuksesser «A Hard Day’s Night» og «Help!».

I 1967 solgte de ifølge Washington Post dobbelt så mange plater som The Beatles og Rolling Stones tilsammen.