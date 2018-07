LEVERTE: Arkivfoto. Ina Wroldsen spilte som nest siste konsert på Palmesusfestivalen i Kristiansand lørdag. Her fra en opptreden under VG-lista Topp 20 på Rådhusplassen i 2016. Foto: Mattis Sandblad

Konsertanmeldelse: Ina Wroldsen, Bystranda i Kristiansand

Publisert: 07.07.18 22:28

4

MUSIKK 2018-07-07T20:28:42Z

Ina Wroldsen tar det artistiske steget fra bakkvinne til frontfigur med stort hell. Bare synd at så få på Palmesus bryr seg.

KONSERT: Ina Wroldsen

STED: Bystranda i Kristiansand

Til tross for at Ina Wroldsen har holdt det gående som norsk låtskriverstolthet i over ti år, med artister som Britney Spears, One Direction, Demi Lovato og Calvin Harris blant arbeidsgiverne, er det først de siste par årene hun har snust skikkelig på en solokarriere.

Debut-EP-en «Hex» kom i forrige uke, og de fem låtene på utgivelsen – inkludert fjorårets store hit «Strongest» – viser en voksen artist som i stor grad makter å koble rå popteft med melodisk særpreg, gjennomtenkte tekster og en stemmeprakt utenom det vanlige.

Som nest siste konsert på Palmesus i Kristiansand er ikke nødvendigvis den komboen noen idiotsikker booking – og nettopp av den grunn bør den egentlig applauderes.

En merkbar irritasjon over N*E*R*Ds avlysning tidligere på dagen lar seg spore blant flere festivaldeltagere. Og spørsmålet i forkant av Wroldsen-seansen blir kjapt om sørlandsbyens vakre, men tiltagende slitne strandbomser har konsentrasjon nok til en hel time med noe annet enn dum og deilig dansemusikk – eller endeløse repetisjoner av «Three Lions».

Hovedpersonen og bandet hennes går uansett på scenen til «The Sea», en Lana Del Rey-aktig sak som kjapt kunne vært et knepp eller to for sakral for anledningen. I stedet føles den som et velkomment streif av solgangsbris over bystranda.

Ask Embla-låten «Father’s Eyes» er også flott, selv om den tidvis truer med å forsvinne i mylderet. Og ferske «Mine» kommer med en energi som overgår studioversjonen.

Ina Wroldsen henvender seg forsøksvis til publikum mellom låtene, men svært få bryr seg. Hun virker merkbart oppgitt under «Feels Like Home», som til alt overmål dediseres til Kristiansand.

«Aliens (Her er jeg)» byr som forventet på en opptur, og kveldens første rungende allsang snur stemningen på en femøring. Martin Solveig-samarbeidet «Places» er konsertens første og siste ordentlige fulltreffer, mens Calvin Harris’ «How Deep Is Your Love» fremføres upåklagelig nok til at man tar seg i å ønske en timelang versjon av den.

Men da er det hele nesten over.

Summa summarum, og til tross for en forløsende «Strongest» på tampen: Bra konsert, feil spilletid.