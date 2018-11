POPIDOL: Christina Aguilera, her på Billboard Music Awards i Los Angeles i vår. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

Christina Aguilera ville synge – ble avvist

Christina Aguilera (37) var på bar i New Orleans og ville synge med det lokale bandet. Hun fikk nei.

Vokalisten i bandet Claude Bryant and the All Stars dro rett og slett ikke kjensel på den celebre gjesten inne på Cafe Negril.

Hendelsen fant sted torsdag i forrige uke.

I et videoklipp som nå spres på nett, filmet av en kvinnelig gjest, ser og hører man Aguilera snakke med frontfiguren i bandet.

– Du vil ikke at jeg skal synge? Ok, det er greit. Jeg må ikke synge, hører man en forholdsvis beskjeden Aguilera si.

Hun er iført caps og har oppsatt hår. Iført en vid t-skjorte er det lite som minner om den vanligvis glamorøse popartisten.

Aguilera selv bekreftet episoden da hun holdt konsert i The Saenger Theatre kvelden etter, skriver NME :

– Jeg gikk til denne lille baren og så at det var et liveband som spilte. Med meg hadde jeg noen av danserne mine, og jeg sa til dem at «la meg gå opp på scenen og jamme litt med denne fyren. Synge en sang eller noe. Det hadde vært gøy». Men han ville ikke gi meg mikrofonen. Han var vel litt eldre enn meg, og han følte ikke for det.

Episoden er fanget opp av en rekke medier, og Claude Bryant har i ettertid forklart til WGNO at han ikke skjønte hvem han snakket med.

– Jeg beklager, Christina. Jeg kjente deg ikke igjen, sier han og forklarer at hun heller ikke presenterte seg.

Mens Aguilera har 24 millioner følgere på Facebook og 5,8 millioner på Instagram, har Claude Bryant and the All Stars i skrivende stund 269 følgere på Facebook og 107 på Instagram. Kanskje øker interessen nå med den noe brå , men tvilsomme «berømmelsen».

Aguilera startet karrieren som barnestjerne i Disneys «The Mickey Mouse Club». Hun platedebuterte i 1999 og har siden gitt ut flere album. Platesalget skal være på over 50 millioner eksemplarer på verdensbasis. Blant hitlåtene kan nevnes, «Dirrty», «Genie In A Bottle», «Hurt», «Beautiful» og «Fighter».

Da hun i sommer ga ut albumet «Liberation» , var det seks år siden forrige plate. Hun befinner seg i disse dager på turné.

Popdivaen har spilt i flere filmer og har figurert som dommer i «The Voice». På privaten er hun skilt og mor til to .

