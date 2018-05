PLATEAKTUELL: Amanda Delara, her under fjorårets VG-lista-turnéi Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Plateanmeldelse: Amanda Delara – «Running Deep»

Sandeep Singh

Publisert: 13.05.18

Selv en anonym Amanda er bra nok.

4

EP: POP

Amanda Delara

«Running Deep»

(GR:OW/Sony)

Ved første lytt er Amanda Delaras nye EP litt skuffende.

20-åringen fra Nes følger nemlig opp fjorårets gatesmarte «Rebel» med «Running Deep», som – særlig etter singlene å dømme – er en samling strømlinjeformet dark pop som like gjerne kunne ha vært sunget av Dua Lipa, Halsey eller Tove Lo.

Delaras særpreg, den fengslende fortellergnisten hun har briljert med på blant annet «Dirhamz» og hennes monumentale tolkning av «Gunerius», stumpes denne gangen av luftigere tekster og til tider litt vel mekanisk produksjon.

Men så kryper melodiene og den vektløse vokalen hennes under huden likevel. Spesielt på den lavmælte «Fine», en følsom ode til den angstfulle generasjonen, danser strupen hennes rundt som en ballerina. Det er en mikroskopisk nøyaktighet i fraseringene hennes som ikke er annet enn imponerende.

Selv om tittelsporet har en vagere «stay woke»-tekst enn det både låttittelen og melodien legger opp til, er «Running Deep» selve prakteksempelet på at selv en banal Amanda kan kjøre frysninger langs ryggraden.

Det hviler et solid kontemporært pophåndverk over samtlige spor, med melodier som klistrer seg fast i øret og magnetiske partier med både livsbejaende gospel og dramatiske triphop-brekk.

Amanda Delara viser at hun er like god som flere av sine internasjonale kollegaer. Men savnet etter fortellerstjernen hun har vist at hun kan være, spesielt de gangene hun synger på norsk, understreker at hun egentlig burde være bedre.

BESTE LÅT: «Fine»

