Eurovision Song Contest: Semifinale 2 – terningkast låt for låt

Norge, Sverige og Danmark kniver om finaleplass i kveld. VGs anmelder Tor Martin Bøe serverer rykende fersk dom gjennom sendingen.

Artikkelen oppdateres!

Bøe har allerede gitt alle låtene terningkast , men da basert på tidligere opptredener. Så langt mener anmelderen at Rybaks opptreden står til en firer og danskenes til en treer, mens Sveriges håp har fått en femmer på terningen.

Men det er i kveld det gjelder. Imponerer ikke artistene TV-seerne, så fyker de rett ut. Bøe følger med på direktesendingen fra kl 21 og serverer nye terningkast etter hver fremføring.

VG er også på plass i Lisboa : Følg showet her

Alexander Rybak har æren av åpne ballet. Danmark er femte land ut og Sverige nummer 15.

Totalt 18 land skal i ilden. Bare ti av disse går videre til lørdagens hovedoppgjør i Altice Arena i Lisboa. Island gikk på en smell tirsdag, men Finland går på scenen lørdag.

Semifinale 1 : Se hvem som røk og hvem som gikk videre

I tillegg til alle som går videre fra semifinalene, er vertslandet Portugal samt «de fem store» – Frankrike, Italia, Spania, Storbritannia og Tyskland – sikret finaleplass.

1 Norge, Alexander Rybak – «That's How You Write a Song»:

4

Låt nummer 1500 i ESC-historien er komposisjonslære i en komposisjonskonkurranse. Mer arrogant kan det ikke gjøres. Den nye grafikken er finere, og dansingen er betraktelig bedre. Låten er ikke blitt bedre - som i, jeg synes ikke dette er en vinner. Det virker litt som man holder tilbake, akkurat så mye som man skal gjøre i en semifinale. Det holder nok, det. Men det må bli enda mer energisk på lørdag.

2 Romania, The Humans – «Goodbye»:

2

Klarer ikke å slutte å tenke på U2s «Still Haven’t Found What I’m Looking for» her. Det er kanskje dårlig gjort, men hjelpe meg så åttitalls hele låtstrukturen i dette bidraget er. Halloween-maskene de har på seg er heller ikke det skumleste på scenen, men hvor gjennomgående surt samtlige synger. Vræl.

3 Serbia, Sanja Ilic og Balkanika – «Nova deca»:

2

Etnogalskap med full uttelling på mange Secret Garden-nivåer. Fantastisk, han karen med fløytene. Hva resten her holder på med, er litt uklart, men han som later som han slår på fiskegarndekorerte pauker, jobber i alle fall godt. Veldig mange sanger som skal bli én her, uten at de klarer å bestemme seg for hvilken som er den riktige.

5 Danmark, Rasmussen – «Higher Ground»:

