BEDRE TIDER: Julie Bergan og Alan Walker på VG-listekonserten i 2018, da aktuelle med braksuksessen «Ignite».

Julie Bergan krever millionerstatning etter Alan Walker-bruddet

Vokalisten ble tilbudt fem prosent låtskriverrettigheter for sangen de hadde laget. Hennes forlegger ba om det dobbelte. Nå har saken resultert i et søksmålsvarsel. Kravet der avfeies av Walker-leiren.

– Julies forlegger og Julies manager valgte å drive et spill, sier Alan Walker-manager og sjef i musikkselskapet MER Gunnar Greve til VG.

– Og da valgte vi å ikke gå videre med samarbeidet.

Julie Bergans manager Cecilie Torp-Holte sier til VG at de har gjort det de kan for å være imøtekommende og løse konflikten underveis.

– Men når vår artist i siste time blir presset til å godta noe hun ikke føler er rettferdig, og MER ved Gunnar Greve truer med å ta artisten av låten dersom hun ikke godtar, ser vi og artist det som brudd på pakkeavtalen.

– Sårt og irriterende

I desember avslørte VG at samarbeidet mellom Julie Bergan (28) og Alan Walker (25) var gått ad undas – og at krangel om låtskriverrettigheter for låten «Ritual» lå til grunn.

Ingen av artistene uttalte seg da. Det gjorde heller ikke Greve.

På spørsmål fra «Harm & Hegseth» på VGTV sa imidlertid Bergan forrige uke at jobben hun hadde gjort ikke ble verdsatt, at hun ble urettferdig behandlet og at det var «sårt og irriterende» – se klippet her:

Begge parter bekrefter at det er sendt et søksmålsvarsel via advokat fra Bergan og Torp-Holtes Circle Management til Alan Walker og MER.

Ingen av dem ønsker å kommentere den eksakte størrelsen på erstatningskravet, men MER opplyser at det dreier seg om et millionbeløp.

Torp-Holte sier at varselet redegjør for en tvist det er aktuelt å få avgjort ved domstolene.

– Men likevel med en tydelig oppfordring om å løse denne saken utenfor rettssalen.

– Avvises i sin helhet

I et svarbrev til søksmålsvarselet fra MERs advokat heter det blant annet:

«Kravet avvises i sin helhet. Siden det ikke ble oppnådd enighet om fordeling av rettighetene til låtskriving og produksjon, kunne den aktuelle låten ikke utgis. Dette er uomtvistet. Denne side stiller seg uforstående til hvordan man da kan hevde at det er inngått en bindende avtale om utgivelse.»

– Umiddelbart synes ikke Alan Walker og MER å være interessert i å finne en minnelig løsning for denne tvisten. Det er vårt utgangspunkt nå, sier Bergans manager.

HYLLET: Julie Bergan synger til Alan Walkers ære på Spellemannprisen i mars 2019. Der ble han utropt til Årets Spellemann.

Den omstridte låten, «Ritual», skulle etter planen slippes 28. oktober.

Korrespondanse mellom partene som VG har fått tilgang til, viser at en representant fra MER 17. oktober tilbyr Bergan fem prosent av låtskriverrettighetene.

I den samme eposten og det samme regnestykket er Alan Walker selv tiltenkt omtrent samme prosentandel for låten – som har et langt kobbel av bidragsytere.

Samme dag kommer et motforslag fra Bergans forlegger, som mener hun bør få det dobbelte, altså ti prosent.

Krav for ulovlig bruk

Temperaturen i korrespondansen blir etter hvert svært høy.

Regnestykker, prosentfordeling og argumenter om hvem som har gjort hva går veggimellom.

Allerede 17. oktober nevner MER muligheten for heller å gi ut en annen og tidligere versjon av «Ritual», hvor Bergan ikke medvirker.

Tre dager senere gjør Torp-Holte det klart at Bergan trekkes fra både låten og Walkers internasjonale turné – på dette tidspunktet pågående, med Bergan – dersom det ikke blir enighet.

Og slik ender det – fulgt av en kravliste fra Circle og Bergan om økonomisk kompensasjon:

Krav fra låtskrivere og forleggere for ulovlig bruk av «Rituals».

Krav for ulovlig bruk av «Rituals»-innspilling med Bergans vokal uten avtale.

Krav for brudd på pakkeavtale knyttet til Bergans bidrag til Walker-konseptet «Walkerverse», som inkluderer singel, turné og annet innhold («content»).

MANAGER: Cecilie Torp-Holte.

«Trist at samarbeidet mellom Julie Bergan og Alan Walker skulle ende på denne måten», skriver Greve etter hvert, til Torp-Holte.

På dette stadiet er toget for lengst gått for å slippe «Ritual» som en «fokuslåt»/singel, slik planen var opprinnelig.

Den kommer først ut 25. november, med en annen vokalist. Alle Bergans bidrag på låten er da borte.

– Kjempesuksess

Ifølge Bergans manager var «Ritual» klar i mai 2022, og planlagt utgitt i juni – deretter skjøvet på av MER, dog etter enighet med Bergan/Circle, først til september og dernest oktober.

– Videre har MER forsøkt å endre på vesentlig av de avtalte kriteriene i forhold til pakkeavtalen underveis, samt utsatt de siste forhandlingene helt opp til slipp, sier Torp-Holte.

MANAGER: Gunnar Greve.

Ifølge Gunnar Greve hadde han, Alan Walker og andre låtsnekkere allerede jobbet med «Ritual» i et års tid før Bergan ble aktuell for låten.

Walker og Bergan hadde fra før, med stor uttelling, samarbeidet om singelen «Ignite» fra 2018.

I skrivende stund har den 453 millioner avspillinger på YouTube, og 290 millioner på Spotify.

– Julie har vært viktig for oss, stilt opp og vært med både på turneer og i videoer. «Ignite» har vært en kjempesuksess. Og hun har vært med på ting i Asia og andre steder, sier Greve.

– Doblet honoraret

På «Ignite» var Bergan «bare» vokalist; en forutsetning for å bli med på «Ritual» var ifølge Greve at hun skulle få gjøre om litt på låten, få artistroyalty (vederlag for innspillingen) på omtrent samme nivå som Walker, samt en prosentandel av låtskriverrettighetene.

Ifølge Greve godtok han at Bergan tok med ytterligere en låtskriver i prosessen, som dermed også skulle ha sin bit av kaken.

Greve sier at han gjorde det klart at det var viktig at det ikke oppstod problemer, siden planlagt slipp ikke var langt unna.

– Julie fikk en veldig god deal som vokalist for låten, og vi doblet honoraret hennes per jobb på turneen sammenlignet med forrige gang hun var på turné med oss, sier Greve.

– Vi sa at det var viktig for oss at det ikke ble drakamp og diskusjoner på tampen, og at hun måtte være med på å akseptere et låtskrivertilbud som på alle måter speilet det hun hadde gjort på låten.

Greve presiserer at tilbudet for prosentandel må sees i sammenheng med hva øvrige involverte låtskrivere skulle få.

70 prosent av rettighetene var allerede «låst» til fire eksterne låtskrivere som lagde utkastet til «Ritual».

Dermed var det kun 30 prosent å fordele mellom Bergan, Walker og ytterligere en håndfull MER-tilknyttede låtsnekkere.

– Halvannen uke før planlagt slipp kommer hennes forlegger og krever dobbelt så mye som det Alan skulle få for låten, og dobbelt så mye som hun opprinnelig selv var tilbudt. Der startet problemene, og det var langt mer enn vi kunne forsvare og akseptere på vegne av Alan og våre øvrige låtskriverklienter, sier Greve.

– Det ga jeg ganske klar beskjed om at jeg ikke synes var greit. Og da truet Julies management med å trekke henne fra den resterende delen av Alan Walkers «Walkerverse»-turné.

GJORT DET STORT: Alan Walker (t.v.) og Gunnar Greve har jobbet sammen siden 2015 og den globale slageren «Faded».

Torp-Holte sier at MER Recordings som utgiver er ansvarlig for å avklare alle rettigheter før en utgivelse.

– At de velger å gjøre dette så nært slipp når låten var klar i mai 2022 må de selv stå til ansvar for, sier hun.

– Det er selvfølgelig helt korrekt at det er MER Recordings’ ansvar å klarere alle rettigheter før en låt slippes. Derfor ble ikke versjonen med Bergan sluppet, svarer Greve.

Bismak

En talsperson for Bergans forlegger Warner Chappell Music skriver dette i en epost til VG:

«Warner Chappell Music står alltid opp for sine låtskrivere når de ber om rettmessige andeler. Denne saken var intet unntak og den forespurte andelen for Julie er uten tvil å anse som rettferdig basert på hennes bidrag til sangen.»

Ifølge Greve ble konflikten etter hvert en prinsippsak for både ham selv, Alan Walker og de øvrige låtskriverne.

– Selv om Julie Bergans representanter til slutt nærmet seg det opprinnelige tilbudet vi hadde gitt på låtskriversiden, var bismaken av søksmålstrusler, shownekt og anklager om urettferdig behandling i sum nok til at Alan og alle våre øvrige låtskrivere ikke hadde lyst til å fortsette samarbeidet.

POPGIGANT: Alan Walker er en av de hundre mest strømmede artistene på Spotify gjennom tidene, ifølge nettsiden ChartMasters.

Greve sier han er klar over at konflikten har blitt en bransjesnakkis, og viser til at han «senest i går» ble forespeilet av en kollega at MER hadde vært bedritne overfor Bergan i saken.

Han sier også at han er obs på styrkeforholdet mellom partene, og hvordan dette tar seg ut:

MER er et musikkimperium med en rekke selskaper og årsomsetning i hundremillionersklassen.

Alan Walker er landets nest mest innbringende artist, etter Kygo.

Julie Bergan driver for sin del et selskap med én ansatt og en drøy million i årsomsetning i snitt.

– Jo, men man kan ikke fire på prinsipper eller endre på virkeligheten basert på et ujevnt styrkeforhold, sier Greve.

GIR UT SELV: Julie Bergan slapp nylig singelen «Diamonds», hennes første låt utgitt på eget selskap, ti år etter at hun singeldebuterte.

Han mener at styrkeforholdet mellom Bergan og en ung låtskriver som «Ritual»-medvirkende Joey Parki er vel så relevant.

– Joey jobber deltid med IT-support for å få ting til å gå rundt, og det er også vår oppgave å ivareta ham.

– Usmakelig

Greve sier han er usikker på om Bergan selv er blitt tilstrekkelig informert og holdt oppdatert på konflikten.

– Jeg velger å tro at Julie kanskje ikke helt har sett eller forstått eller blitt informert om alt som har blitt sagt og gjort gjennom denne prosessen. Det er i alle fall slik vi ser det, leser det og oppfatter det. Det er ingenting vi har gjort her som verken er urettferdig eller urettmessig mot henne.

Torp-Holte karakteriserer dette som en mistroisk uttalelse.

– Det er direkte feil, usmakelig og en meget nedsettende påstand å legge frem.

RINGREV: Cecilie Torp-Holte har lang fartstid i norsk musikkbransje. Her sammen med Jan Fredrik Karlsen i 2004.

Greve påpeker også at han som manager og MER-sjef har ansvar for flere involverte i «Ritual»-krangelen.

– Det er ingenting vi har gjort her som ikke er hundre prosent innenfor hva jeg ikke bare burde gjøre, men også hva som er krevet og forventet i forhold til mine kontraktsforpliktelser overfor mine klienter. Jeg ivaretar deres interesser som låtskrivere og artister her.

Torp-Holte sier at hun og Bergan var klare på betingelsene da de ble presentert for Walkers «Walkerverse»-konsept i mars 2022.

– Vi har hele tiden vært tydelige overfor MER på hvilke kriterier som måtte ligge til grunn i en avtale, for at Julie skulle justere sine planer og bruke store deler av 2022 med Alan Walker, sier manageren.

KONGELIG OPPLEGG: Julie Bergan og Alan Walker møtte kong Harald og dronning Sonja i Beijing i 2018, hvor de opptrådte med kongeparet i salen

Greve sier at han og MER nå ser frem til å få avklart og oppklart hva som er riktig og hvem som eventuelt har vært skadelidende under denne konflikten.

– Dersom det skulle vise seg at vi på noe vis har krenket Julies eller andres rettigheter eller interesser, skal vi være de første til å legge oss flate, be om unnskyldning og kompensere for det tapte.

Han legger til:

– Med det sagt, og med fare for å fremstå som en bråsikker bergenser, føler jeg meg temmelig overbevist om at så ikke er tilfelle.