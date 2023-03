DUO: Kaya Stewart og Dave Stewart på TV-sendt audition søndag.

Popikonet dukket opp på «American Idol»-audition med datteren

Da Kaya Stewart (23) tok med faren sin ut på podiet, sperret dommerpanelet opp øynene.

Den unge kvinnens far var nemlig ingen ringere enn den britiske Eurythmics-stjernen Dave Stewart (70).

– Musikk har vært en del av livet mitt siden før jeg ble født. Pappa var med i en gruppe som het Eurythmics, sa Kaya Stewart til dommerpanelet.

– Jeg er Dave, hyggelig å treffe dere, sa Stewart senior.

Se hele opptredenen på YouTube nederst i artikkelen.

Reaksjonene fra Luke Bryan (46), Katy Perry (38) og Lionel Richie (73) lot ikke vente på seg.

– Wow,! Backup-musikeren er hvem? utbrøt Richie, som også mimret tilbake til i fjor da både han og Dave Stewart ble innlemmet i Rock & Roll Hall of Fame.

Perry på sin side var overveldet over «påminnelsen om fortiden».

SUKSESSDUO: Annie Lennx og Dave Stewart i Eurythmics under Rock and Roll Hall of Fame-seremonien i Los Angeles i fjor.

Eurythmics, som så dagens lys på 80-tallet, kan skilte med ikke mindre enn 80 millioner solgte plater verden over, og toppet listene med låter som «Sweet Dreams Are Made Of This» og «There Must be An Angel».

Kaya Stewart stilte med en ballade med tittelen «This Tattoo», skrevet i samarbeid med hennes berømte far. Og hun sang seg videre til neste runde, akkompagnert av pappa på gitar.

2013: Far og datter har opptrådt i offentligheten før, som her under et veldedighetsarrangemenet i Los Angeles for ti år siden, da Kaya var 13 år.

Etter auditionen advarte Katy Perry om at 23-åringen nok må regne med at dommerne vil være litt ekstra pirkete overfor henne fremover.

– Siden du er dyktig og kjenner bransjen – og du vet at bransjen er på ekte, sa popstjernen.

Luke Bryan mente det var lett å se at Kaya Stewart er scenevant, og han snakket varmt om at hun var «verdig til å gå videre».

Dave Stewart forholdt seg stort sett taus gjennom hele auditionen.

Lennox var kritisk

For 14 år siden gikk Dave Stewarts Eurythmics-kollega Annie Lennox (68) hardt ut mot talentshow som «X-Factor», «Idol», og «Britain's Got Talent».

– De har et panel med dommere som skal fungere som en slags Gud, og som bestemmer at dette er bra og dette er dårlig. Hva vet vel de? Og hvem er de? uttalte Lennox til Sky News.

– Alle disse programmene følger den samme oppskriften. Det er ikke min stil. Jeg hater virkelig at mennesker elsker å se personer som er skikkelig dårlige på det de gjør. Det er morsomt, men slemt, la hun til.

I 2007 fikk VGTV en prat med Annie Lennox i forbindelse med Nobels fredspriskonsert. Da var det andre temaer hun brant for: