SØSTRE: Britney Spears (t.v.) og Jamie Lynn Spears, her avbildet i henholdsvis 2019 og 2015.

Britney Spears har besøkt søsteren: − Er så velsignet

Mye tyder på Britney Spears (41) er i ferd med å begrave stridsøksen med flere i familien. Nå ser isfronten mellom henne og Jamie Lynn Spears (32) ut til å smelte.

Kortversjonen Britney skal ha besøkt Jamie Lynn på settet til «Zoey 102»-filmen hos Paramount+ i forrige uke.

Dette skjer etter at Britney nylig møtte moren, Lynne Spears (68), etter mange års isfront.

Britneys gjenforeninger med deler av familien markerer en forsoning etter en langvarig konflikt og det avsluttede vergemålet i 2021.

Popstjernen kommuniserer hovedsakelig med offentligheten gjennom sosiale medier og har ikke vært sett i offisiell sammenheng siden 2019. Vis mer

I forrige måned informerte Britney om at hun for første gang på 14 år hadde tatt en kaffe med sin mor, Lynne Spears (68). Moren tok turen fra Louisiana til California for å besøke datteren.

Nå har Britney også møtt lillesøsteren, etter flere år med total avstand.

«Det var så hyggelig å besøke søsteren min på settet i forrige uke!!!», skriver Britney på Instagram natt til onsdag norsk tid.

Hun legger til at hun har «savnet disse folkene så mye».

«Lojale jenter holder seg hjemme, men det er så fine å besøke familie», legger hun til.

Hun deler også en video av seg og ektemannen, Sam Asghari (29), på en båt og skriver at det er parets første ferie på et år. Hun bruker sin iranske manns egentlig fornavn, Hesam.

«Jeg er så velsignet, og jeg skal spille hjerterdronning nå», skriver Britney.

Når Britney nevner søsterens «sett», mener hun TV-innspillingen av «Zoey 102»-filmen til Paramount+.

Filmen er oppfølgeren til «Zoey 101», TV-serien som gikk fra 2005 til 2008, og der Jamie Lynn Spilte/spiller hovedrollen.

Britneys mor og søster har ikke uttalt seg om gjenforeningene med Britney.

Mange hjertesukk

Popveteranen kommuniserer kun med offentligheten gjennom sosiale medier. Hun har ikke vist seg i offisiell sammenheng siden 2019.

Etter at Britney sommeren 2021 vitnet i retten om det omstridte og nå oppløste vergemålet, har hun gjentatte ganger hudflettet familien sin på Instagram.

Da Britney giftet seg i fjor, var hverken foreldrene, søsteren eller broren i bryllupet.

«Det finnes ikke noe verre enn når dine aller nærmeste, som aldri stilte opp for deg, publiserer ting om situasjonen din, uansett hva den måtte være, og gir sin støtte ... Det finnes ingenting verre enn det», raste Britney på Instagram – før Jamie Lynn ga ut sin biografi «Things I Should Have Said» for to år siden.

Jamie Lynn på sin side har i TV-intervju uttalt at «kjærligheten fortsatt er der».

– Jeg elsker min søster, sa hun på frokost-TV i USA på nyåret i fjor.

Det vakte oppsikt da Britney i desember i fjor publiserte en kjærlighetserklæring til Jamie Lynn.

De to søstrene følger imidlertid ikke hverandres Instagram-kontoer.

