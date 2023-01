GOLDEN GLOBE: (F.v.) Priscilla Presley, Austin Butler og Lisa Marie Presley i Los Angeles søndag.

Det siste bildet: Lisa Marie Presley på stjernegalla bare fire dager før hun døde

Lisa Marie Presley og Priscilla Presley var på Golden Globe Awards i Los Angeles søndag. Nå er Lisa Marie Presley død – 54 år gammel.

Presley-familien er rammet av nok en tragedie.

Bare to og et halvt år etter at hun mistet sin 27 år gamle sønn, Benjamin Keough, har Lisa Marie Presley selv brått gått bort.

Bakgrunn: Lisa Marie Presley er død

Den triste nyheten kom få timer etter at Elvis Presleys eneste datter var blitt hastet til sykehus, angivelig med hjertestans, ifølge flere medier.

Heiet på film om pappa

Lisa Marie Presley var til stede på Golden Globe-gallaen søndag for å heie på skuespiller Austin Butler (31), som var nominert – og vant – for rollen som Elvis Presley i den store fjorårsfilmen til regissør Baz Luhrmann.

– Tusen takk for at dere åpnet hjertene deres, minnene deres og hjemmet deres for meg. Lisa Marie og Priscilla, jeg elsker dere for alltid, sa Butler i takketalen.

Lisa Marie og moren Priscilla Presley (77) poserte med Butler under prisdrysset. Dette er altså de siste bildene av Lisa Marie i offentligheten.

Hun skal ha kollapset i sitt eget hjem i Calabasas torsdag morgen lokal tid. Nødetatene rykket ut, og 54-åringen ble kjørt til sykehus. Men livet sto altså ikke til å redde.

Knust av sorg

Lisa Marie har sjelden vist seg i rampelyset. Særlig etter at sønnen tok sitt eget liv i 2020, har hun vært tilbaketrukken.

«Jeg lever i en grusom virkelighet», skrev hun på Instagram i fjor sommer.

«Jeg har måtte takle død, sorg og tap siden jeg var ni år», skrev hun – og la til at hun «likevel har klart seg til nå».

«Men dette, at min vakre, vakre sønn er død? (...) Og som var så lik sin bestefar på så mange måter at det nesten skremte meg? Som fikk meg til å bekymre meg mer enn jeg har gjort for noen annen? Nei. Bare nei. Nei, nei, nei», lød det fra 54-åringen.

1968: Elvis Presley med Priscilla og nyfødte Lisa Marie.

Da Elvis Presley døde i 1977, var Lisa Marie bare ni år.

Det var Priscilla Presley (77) som kunngjorde datterens død natt til fredag norsk tid.

– Det er med et tungt hjerte at jeg må dele den knusende nyheten om at min vakre datter, Lisa Marie, har forlatt oss, sier Priscilla til People Magazine.

Lisa Marie etterlater seg tre barn, skuespiller Riley Keough (33) og tvillingene Finley og Harper Lockwood (14).

