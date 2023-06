«NY» LÅT: Paul McCartney, her avbildet på Telenor Arena i 2015, skal endelig ha klart å ferdigstille «Now And Then» ved hjelp av kunstig intelligens.

Kunstig intelligens skapte ny Beatles-sang

Sir Paul McCartney (80) sier han har klart å skille ut John Lennons stemme fra en gammel demo gjennom bruk av kunstig intelligens.

– Vi er akkurat ferdig med den og gir den ut i løpet av året, sier McCartney i et intervju med BBC Radio 4.

Paul McCartney navngir ikke låten, men ifølge BBC er det høyst trolig en sang med navn «Now And Then». Denne ble vurdert som en «gjenforeningssang» allerede i 1995 i forbindelse med «Anthology»-serien til The Beatles.

Det var John Lennons enke, Yoko Ono, som sendte Paul McCartney demoen med «Now And Then». Den var en av flere sanger på en kassett som Lennon hadde merket «For Paul», og som han lagde kort tid før han ble drept i 1980.

To av låtene på demoen, «Free As A Bird» og «Real Love», ble imidlertid ferdigstilt av produsenten Jeff Lynne og gitt ut i 1995 og 1996 som det første «nye» Beatles-materialet på 25 år.

Forsøket på å «rengjøre» den tredje, «Now And Then», ble raskt gitt opp som en umulig oppgave, skriver BBC, blant annet på grunn av bakgrunnsstøy fra det elektriske anlegget i Lennons leilighet.

Likevel har Paul McCartney flere ganger uttalt at han har ønsket å ferdigstille «Now And Then».

– Den er der fremdeles, så jeg kommer til å ta med meg Jeff og ferdigstille den en av dagene, sa han i en BBC Four-dokumentar om nettopp Jeff Lynne – mannen bak Electric Light Orchestra – allerede i 2012.

Vendepunktet kom for to år siden, i forbindelse med Peter Jacksons Beatles-dokumentar «Get Back».

Lydansvarlig for dokumentaren, Emile de la Rey, programmerte datamaskiner til å gjenkjenne stemmene til The Beatles og skille dem fra både bakgrunnsstøy og andre instrumenter, slik at vokalen sto ren tilbake.

– Vi hadde Johns stemme og et piano, og han klarte å separere dem gjennom kunstig intelligens. Han fortalte datamaskinen; Her er stemmen. Dette er en gitar. Fjern gitaren, forteller Paul McCartney.