FULLSATT: Sondre Justad spilte for et utsolgt Oslo Spektrum fredag.

Konsertanmeldelse: Sondre Justad, Oslo Spektrum: Romantikkens redningsmann

Sondre Justad ender sin reise til Spektrum med en storslått hjemmefest.

I den grad Sondre Justad har fornyet den norske popvirkeligheten siden han debuterte med singelen «Nu har du mæ» i 2014, handler det mer om artistpersonaen hans enn det musikalske.

32-åringen fra Henningsvær har banet vei for en ny generasjon mannlige sangere og låtskrivere som ikke viker unna det inderlige og sårbare, men snarere omfavner det, uten frykt for å fremstå banale eller ensporede. Låttitler som «Fins det noen», «Det e over», «Befri mæ» og «Kjærlighet»(!) oppsummerer prosjektet godt, og det er vanskelig å høre for seg en fersk suksesshistorie som Ramón uten Justads ublyge tilnærming til romantikken som døråpner.

Når han nå fyller Oslo Spektrum to kvelder på rappen, er det med kun tre album i bagasjen. Han har i tillegg innvilget seg flere pauser underveis i karrieren, så Justad kan knapt beskyldes for å ha peiset på for å makse ut sitt momentum.

Kanskje er det nettopp denne tålmodige tilnærmingen, kombinert med et svært våkent øre for catchy melodilinjer og bittersøt pop-eufori, som gradvis har gjort ham til en av våre mest folkekjære artister, et faktum som understrekes av det store demografiske spennet i Spektrum denne hustrige novemberkvelden. Med unntak av en køyeseng midt i lokalet er konsertrommet spartansk dekorert og fritt for andre påfallende gimmicks.

En kavalkade med videoklipp fra hovedpersonens barndom og frem til 2022 innleder showet, og vi ender på hjemmebane i et snøkledd nord. «Tida vi bare va», fremføres alene på elpiano ved nevnte køyeseng, og den karakteristiske røde boblejakken må snart vike for en glitrende drakt.

«Fanga i en drøm» blir konsertens egentlige startskudd, men her kommer ikke vår mann like godt gjennom på vokal. «Nu har du mæ» er aftenens første fulltreffer, en tett og velspilt kraftpakke av låt som fortsatt holder.

Sondre Justad er ikke alltid en like original låtskriver, og The Killers- og Håkan Hellström-vibbene ligger tidvis tykt klistret over uttrykket. Da er godt å høre prøve seg på nye retninger, som det befriende vàre, lett Roxette-parafraserende tospannet «Det må ha vært» og «Kjærlighet».

Han hadde ikke trengt å synge et eneste ord under hverken «Ikke som de andre», «Fontena på Youngstorget eller «Pause fra mæ sjøl». På «En anna mæ» tar han seg en luftetur atskillige meter over bakken og ned blant publikum.

«Snart klar» tar ham tilbake i køyesengen for en innendørspiknik med to venner, mens «Fins det noen» byr på et spontant frieri, Sondres sagnomsuste stige, crowdsurfing og pyro i én låt. På grensen til sirkus, men seansen løftes av disse sprellene.

«Paradis» viser frem bandets betydelige muskler som både vokalister og musikere. «Gjør det igjen» og «Det e over» representerer en liten dupp i kvaliteten, men da gjenstår fortsatt Musti-gjestede «Sorry», «Meininga med livet» og «Riv i hjertet», tre låter som helt som forventet etterlot publikum i fyr og flamme.

Dette var definitivt ikke kvelden for kynikere med allergi mot store fakter og inderlige kjærlighetserklæringer. Sondre Justad selv var imidlertid stolt, glad og merkbart rørt, og det med god grunn: I et par intense timer fikk låtene hans endelig stadionbehandlingen de fortjener.