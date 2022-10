STEMMELØS: Sigrid opplevde stemmesvikt under en konsert i Los Angeles torsdag, noe som førte til at hun må avlyse kveldens turnéavslutning i San Diego.

Sigrid må avlyse turnéavslutningen

Mistet stemmen under nest siste konsert i Los Angeles torsdag kveld.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette opplyser Sigrid selv i sin Instagram-oppdatering. Der forteller hun at stemmen var «ok-ish» under lydsjekken, men at den forsvant nesten helt rett før hun skulle på scenen.

– Jeg brukte hele konserten på å nå tonene, men det kom ikke annet enn luft ut, skriver Sigrid og beklager sterkt at konsertopplevelsen ble forringet.

Hun forteller videre at hun sammen med teamet diskuterte i langdrag om det var formålstjenlig å gjennomføre den aller siste konserten på hennes store USA-turné, i San Diego.

Avgjørelsen var dessverre ikke til å unngå; det ble avlysning.

«Jeg tar ikke lett på dette, og jeg er utrolig lei meg for at jeg har rotet til planene deres og reiser som dere eventuelt skulle ta», skriver hun til fansen.

Samtidig takker hun dypt og ydmykt for en turné hun selv mener har vært en fantastisk opplevelse.