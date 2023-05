PILENE PEKER OPPOVER: Det er lenge siden Sverige – i år ved Loreen og «Tattoo»- har vært større favoritt til å vinne Eurovision. I så fall blir hun den første kvinnen som vinner konkurransen to ganger.

Eurovision 2023: Statistikk peker mot Sverige som vinner

Sverige nevnes som favoritter til å vinne Eurovision Song Contest år etter år. Nå får de også statistikken på sin side.

Kortversjonen Sverige leder poengsummen totalt etter 65 Eurovision Song Contest konkurranser

Norge på 5. plass med 3706 poeng på 57 deltagelser

Svenske Loreen er favoritt på oddsen til å vinne årets Eurovision Song Contest (46 % vinnersjanser)

Engelsk analyse viser typiske vinneregenskaper: kvinne, solopptreden, engelsk språk, poplåt, kjærlighetstema, alder 25–27 år

Loreen, franske La Zarra, og Andrew Lambrou fra Kypros oppfyller fem av seks vinneregenskaper

Norske Alessandra Mele oppfyller også fem av seks vinneregenskaper, avhengig av om "Queen of Kings" anses som en poplåt.

Finale i Eurovision Song Contest i Liverpool den 13. mai Vis mer

Årets finale i Eurovision Song Contest er bare to uker unna, og det er nyhetsstedet Euronews som igjen tenner håpet hos söta bror foran finalen i Liverpool den 13. mai.

Nettstedet henviser til en studie utført av Startle. De har rett og slett summert opp alle lands poeng gjennom 65 konkurranser, helt tilbake til starten i 1956 (Eurovision ble avlyst i 2020 på grunn av pandemien), og kommet frem til landet som gjennom tidene har sanket flest poeng.

Hvilket selvfølgelig er Sverige.

Disse fem landene ligger på topp:

1. Sverige – 5888 poeng på 60 deltagelser

2. England – 4546 poeng på 64 deltagelser

3. Italia – 4509 poeng på 46 deltagelser

4. Frankrike – 4269 poeng på 63 deltagelser

5. NORGE – 3706 poeng på 57 deltagelser

Startle gjør for øvrig et nummer av at vår ener i 2009, Alexander Rybak, er den som har vunnet Eurovision med størst margin – hele 169 poeng foran Island som kom på annenplass det året.

I år, som ofte før, har Sverige også ligget skyhøyt over de andre på oddsen, til og med før vinneren i grannelandet var kåret. Ifølge Eurovisionworld er Loreens vinnersjanser nå hele 46 prosent.

Norge har lenge ligget og vaket rundt pallen på oddsen etter Sverige, Finland og Ukraina, men nå har også Spania og Frankrike kommet foran oss og skjøvet Alessandra ned på en sjetteplass.

BETENKT?: Alessandra Mele ser litt betenkt ut på dette bildet, men rapportene sier at hun var godt fornøyd med første prøve i Liverpool søndag kveld.

Men det verserer flere statistikker ute i Eurovision-atmosfæren rett før det braker løs i Liverpool.

Engelske MyBettingSites har matet en såkalt «supercomputer» med det samme materialet som hos Startle, men samtidig samlet inn karakteristika av vinnerne gjennom 65 konkurranser for å finne den typiske vinneren.

De kom frem til seks «kategorier» for den typiske vinneren:

MODERNE PIAF?: Frankrike og La Zarra har seilt opp som en utfordrer til svenske Loreen og norske Alessandra med sitt erkefranske bidrag, «Èvidemment».

* Det er en kvinne (56,5 %)

* Det er en soloopptreden (71,2 %)

* Det synges på engelsk (47,8 %)

* Det synges en poplåt (47,1 %)

* Det synges om kjærlighet og forhold (60 %)

* Vinneren er mellom 25 og 27 år (snittalderen på tidligere vinnere er 26, 7 år)

Årets svenske deltager, Loreen, oppfyller fem av disse seks punktene og bommer kun på alderen. De to andre med fem «rette» er Frankrikes La Zarra og Andrew Lambrou fra Kypros.

Med norske øyne kan vi nok legge til at også Alessandra Mele oppfyller fem av seks dersom «Queen of Kings» kan gå under kategorien poplåt.

Men dette er utarbeidet av et britisk selskap. Som naturligvis har kommet frem til at deres deltager, Mae Muller, oppfyller alle seks vilkårene; hun er en 25 år gammel soloartist som synger en popsang om kjærlighet og forhold på engelsk.

En tidligere Eurovision-vinner, ukrainske Jamala, heier på Loreen i år!

I en verden der sosiale medier blir stadig viktigere, har MyBettingSites også sett på oppslutningen til årets deltagere på Spotify, Instagram, YouTube og TikTok.

Dette ser slik ut (pr. 28. april, red.anm.):

Spotify:

1. Italia og Marco Mengoni – Due Vite (45.042.644 streams)

2. Sverige og Loreen – Tattoo (44.304.644 streams)

3. Norge og Alessandra – Queen of Kings (38.777.462 streams)

Her er det verdt å merke seg at Alessandra ble en global hit etter seieren i Melodi Grand Prix i vinter, men at Loreen har tatt syvmilssteg på Spotify etter påske.

Ved inngangen til påsken lå Loreen to millioner bak Alessandra, nå er hun snart seks millioner foran ...

Instagram-følgere:

1. Marco Mengoni (Italia) – 2.288.048 følgere

2. Noa Kirel (Israel) – 1.409.587 følgere

3. Andrew Lambrou (Kypros) – 473.602 følgere

Her er Loreen uvanlig beskjeden med sine 326.000 følgere. Alessandra ligger på 48.900 – enn så lenge.

YouTube-visninger på den offisielle Eurovision-kanalen:

1. Armenia og Brunette med «Future Lover» – 5,1 millioner visninger

2. Sverige og Loreen med «Tattoo» – 4 millioner visninger

3. Israel og Noa Kirel med «Unicorn» – 3,6 millioner visninger

Alessandras «Queen of Kings» var pr. 28. april vist 614.000 ganger.

Flest følgere på TikTok:

1. Danmark. Reily har hele 10,7 millioner følgere

2. Israel. Noa Kirel har 962.300 følgere

3. Kypros. Andrew Lambrou har 701.500 følgere

Her ligger vi for en gangs skyld et hestehode foran Sverige. Alessandra har 332.900 følgere, mens Loreen nøyer seg med 173.100.

Om den siste stillingen står seg helt frem til Eurovision-finalen er over om knappe to uker, gjenstår å se ...