TREKKPLASTER: Billie Eilish på Coachella lørdag.

Billie Eilish: − Beklager at jeg ikke er Beyoncé

Billie Eilish (20) var ydmyk over å få opptre på Coachella-festivalen i California lørdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den amerikanske popyndlingen var hovedtrekkplaster lørdag. Eilish er faktisk den yngste artisten gjennom tidende som er «headliner» for den legendariske festivalen.

Hun tok ikke æren for gitt.

– Jeg burde ikke vært headliner for den dritten her, men jeg er så jævlig takknemlig for at jeg står her – og for at alle dere er her, sa hun til publikum ifølge TMZ og andre amerikanske medier.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse, sa Eilish.

– Etter å ha fremført låter som «When The Party's Over», «Everything I Wanted» og «Happier Than Ever» – overrasket popkometen med å introdusere gjesteartistene Khalid (24) og Damon Albarn (54).

Dermed ble det duetter også – «Lovely», «Getting Older» og «Feel Good Inc».

– Tusen takk, Coachella! ropte Eilish da hun var ferdig.

– Beklager at jeg ikke er Beyoncé. Jeg elsker dere. God natt!

POPKOMET: Billie Eilish.

Det er første gang på to år at Coachella-festivalen arrangeres etter påtvunget opphold på grunn av pandemien. Elish var med også i 2019, men da ikke som headliner.

Coachella kan også skilte med superstjerner som Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia, The Weeknd, Megan Thee Stallion, Doja Cat, 21 Savage og Arcade Fire.

Harry Styles (28) overrasket med et helt spesielt stunt på scenen fredag.

Norske Girl in Red (23) sto på scenen lørdag, og leverte angivelig et «elektrisk» show. På Coachellas hjemmeside står det at det norske trekkplasteret, som opprinnelig heter Marie Ulven Ringheim, også skal opptre førstkommende lørdag.