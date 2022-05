POPSTJERNEN: Doja Cat, her på Billboard Awards Awards i Las Vegas 15. mai.

Doja Cat må operere – avlyser alt

Den amerikanske rapstjernen (26) skriver til fansen på Instagram.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Doja Cat, eller Amala Ratna Zandile Dlamini som hun opprinnelig heter, må operere mandlene.

«Jeg vil at dere skal få høre det fra meg først», skriver stjernen til sine 23,8 millioner følgere på Instagrams Story-funksjon.

«Dessverre må jeg operere mandlene asap», forklarer 26-åringen – også kjent som TikTok-yndling, og som stor beundrer av norske Aurora (25).

Hun forklarer videre at det er snakk om et rutineinngrep, men at det vil ta tid å bli frisk, på grunn av hevelsene hun vil få i halsen.

«Det betyr at jeg må avlyse alle festivalopptredener i sommer, men også The Weeknd Tour», opplyser Doja Cat.

Hun runder av med at hun føler seg «grusom» over å måtte avlyse, og at hun ikke kan vente til hun er i full vigør igjen på scenen.

Tonsillene, eller mandlene, befinner seg på hver side bak i svelget, og på InstaStory har artisten lagt ut et nærbilde av sin betente munnhule. Tonsillektomi betyr kirurgisk fjerning av mandlene.