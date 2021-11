Stig Brenner vant P3-prisen på P3 Gull – kvitterte med å be om rusreform

Fikk den gjeveste prisen tildelt av Jonas Gahr Støre. I retur ba artisten statsministeren om å få en ny rusreform.

Av Thomas Talseth

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stig Joar Haugen (31), kjent under artistnavnet Stig Brenner, ga Støre et politisk utspill i retur etter å ha blitt tungt rost av statsministeren under kveldens direktesending av P3 Gull på NRK.

– Så håper jeg virkelig vi kan få en bedre og ny rusreform for dette landet, for det trenger vi mer enn noe annet, sa Haugen til statsministeren på slutten av sin takketale.

Den forrige regjeringens forslag til rusreform strandet i vår, etter at Arbeiderpartiets landsmøte på Støres anbefaling stemte nei til å støtte reformen.

