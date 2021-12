GULLÅR: 2021 har vært et toppår for Andreas «TIX» Haukeland. Han ble Norges mest strømmede artist på Spotify og fortsetter flyten inn i 2022 med fire konserter i Oslo Spektrum og deltakelse i TV2s «Hver gang vi møtes».

TIX er årets mest spilte norske artist på Spotify

Andreas «TIX» Haukeland troner på toppen for andre år på rad.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Mot slutten av hvert år oppsummerer strømmetjenesten Spotify året som har gått under etiketten Wrapped og speiler hva deres lyttere har ønsket å høre av musikk. Som i fjor, stikker TIX av med den «norske» seieren som den mest strømmede artisten for 2021, bare slått av Justin Bieber, men foran store navn som The Weeknd, Olivia Rodrigo og Ed Sheeran.

– Det er en ære å dele topplisten med navn som Justin Bieber. 2021 har vært har vært en intens reise hvor jeg har tillatt meg selv å ikke bare lage den musikken folk vil høre, men også musikken de trenger å høre, sier TIX i en pressemelding fra Spotify.

TIX har for øyeblikket hele 853.548 månedlige lyttere på Spotify. Hans største hit av året, Eurovision-bidraget «Fallen Angel», er nå oppe i 21, 5 millioner avspillinger.

– Jeg glemmer faktisk hvor mange jeg formidler musikken min til. Målet mitt er å lage musikk til både opp- og nedturene i livet, og som folk kommer til å huske i flere år. Nå venter et nytt og spennende år med 14 nye låter, forteller TIX om sitt kommende album.

Men det er flere norske artister som har gjort seg bemerket på Spotify-listene i år, deriblant Chris Holsten som sist helg kronet suksessen med å hente prisene for årets artist og årets låt under P3 Gull. Låtprisen vant han for «Smilet i ditt eget speil» som nå har over 17 millioner strømminger på Spotify og som finnes på femteplassen for årets mest strømmede låter i Norge.

KAN SMILE BREDT: Chris Holsten har fått sitt store gjennombrudd i 2021 og er inne på Spotify-lista over årets mest strømmede låter i Norge.

Utrolig stas, mener Holsten selv.

– Spesielt nå som jeg har åpnet et nytt kapittel med å skrive på norsk. Det at så mange skulle ta disse norske låtene tett til hjertet sitt, hadde jeg aldri sett for meg. 2021 har vært et sinnssykt bra musikkår, og det blir utrolig gøy å få ut del to av albumet «Bak en fasade» i 2022 med nye, mer lystbetonte og oppløftende låter, sier Chris Holsten.

Ellers er det bygde-Norge som preger listen over de mest strømmede låtene i Norge, for helt på topp finner vi Halva Priset (og gjesteartist Maria Mena) med «Den fineste Chevy’n» - snart strømmet 23 millioner ganger - mens Emma Steinbakkens «Jeg glemmer deg aldri» fra NRK-serien «Rådebank» kommer inn på niendeplass.

– Jeg tror «Jeg glemmer deg aldri» traff mange, spesielt på grunn av settingen den ble brukt til i serien. Jeg setter stor pris på meldinger jeg får fra lyttere som deler hvordan og hvorfor låten har betydd mye for dem, forteller Emma om låten som foreløpig har passert 14 millioner avspillinger på Spotify.

Til gjengjeld har originalversjonen med Hellbillies - «Eg gløymer deg aldri» - blitt avspilt «bare» 1,9 millioner ganger!