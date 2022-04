OBS! Bildet til venstre viser Olivia Rodrigo titte ned på sin ødelagte statuett søndag, mens bildet til høyre viser Taylor Swift gjøre det samme i 2010.

Olivia Rodrigo tok en Taylor Swift

Grammy-statuettene ble for tunge for Olivia Rodrigo (19), som endte med å knuse den ene. Hennes store forbilde gjorde for 12 år siden.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Olivia Rodrigo vant tre statuetter under Grammy Awards i Las Vegas søndag, men da hun etterpå skulle posere med alle prisene, gikk det galt.

Det ene trofeet falt ut av favnen hennes og falt i bakken med et smell – og knakk i to. Huffington Post har bilde av den ødelagte statuetten og den forskrekkede prisvinneren.

En fotograf i mylderet rundt stjernen, trøstet spøkefullt med:

– Det går fint, vi setter det bare på regningen din.

Rodrigo har ikke kommentert hendelsen offentlig, men hun har lagt ut et takkebilde på Instagram, tydeligvis tatt før uhellet.

«Drivers License»-artisten er ikke den første som opplever at uhellet er ute. Rodrigo, som har vært åpen om at Taylor Swift (32) er en av hennes aller største inspirasjonskilder, opplevde det samme på Grammy-utdelingen i 2010.

MÅPER: Olivia Rodrigo (t.v.) og Taylor Swift i det sekundet de skjønner det går galt.

Swift vant for 12 år siden hele fire priser, og hadde altså enda mer å holde styr på.

En annen stor stjerne som har knekt det høythengende trofeet, er Adele (33). Hun mistet i 2017 Grammy-statuetten i gulvet på scenen, midt under direktesendingen, rett etter at hun hadde fått den overrakt.

Adele tok hendelsen med humør og viftet gledestrålende med det ødelagte klenodiet:

2017: Adele med sin knekte statuett.

Variety har for øvrig lagt ut et lite klipp på Twitter, fra søndagens begivenhet, der man hører Rodrigos statuett falle i gulvet, før man ser hun sette opp et måpeansikt: