Sting synger ut mot Putin: − Brutalt tyranni

Rocklegenden har spilt inn en ny versjon av sin ikoniske åttitallshit «Russians», som nå går viralt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Believe me when I say to you/I hope the Russians love their children too», het det i refrenget på den globale slageren fra 1985 – en av de største hitlåtene som adresserte den daværende kalde krigen, Sovjetunionen og atomkrigtrusselen.

Nå har Gordon Sumner (70), bedre kjent under artistnavnet Sting, spilt inn en ny, nedstrippet versjon av sangen og postet den på Instagram. Der passerte den en million visninger mandag formiddag.

Blodig og sørgelig

– Jeg har bare unntaksvis sunget denne sangen i løpet av de mange årene som har gått siden den ble skrevet, fordi jeg aldri trodde den ville bli relevant igjen, sier Sting i introduksjonen.

– Men, i lys av én manns blodige og sørgelig misforståtte beslutning om å invadere en fredelig, ikke-truende nabo, er sangen nok en gang en bønn for vår felles menneskelighet.

GJENTAR BUDSKAPET: Sting, her avbildet i 2019.

Sting dediserer den nye «Russians»-utgaven til «de modige ukrainerne som kjemper mot dette brutale tyranniet», og til russerne som protesterer til tross for trusler om arrestasjon og fengsling.

– Vi, alle sammen, elsker barna våre. Stopp krigen, formaner artisten, som også deler informasjon om hvor man kan henvende seg for å støtte Ukraina.

INSPIRERTE: Sting-låten ga regissøren av «Terminator 2» inspirasjon. Filmen fra 1991 er sentrert rundt et atomkrig-scenario.

I et intervju med The Ringer fra 2021 røpte regissør James Cameron at en av de viktigste rollefigurene i «Terminator 2», ti år gamle John Connor, var inspirert av Sting-låten.

– Jeg ble truffet av det, «jeg håper russerne også elsker barna sine». Og jeg tenkte: «Vet du hva? Ideen om atomkrig er rett og slett antitesen til livet selv.» Og det var slik guttungen dukket opp.