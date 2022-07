FRONTFIGUR: James Hetfield og Metallica i Bergen i 2015.

TV-serie setter fyr på gammel Metallica-låt

Netflix-serien «Stranger Things» gir nytt liv til gamle klassikere. Nå har Metallicas «Master of Puppets» fått et solid løft.

VG har tidligere omtalt at Kates Bushs klassiker fra 1985, «Running Up That Hill», i juni ble verdens mest spilte låt på Spotify – fordi den er brukt i fjerde sesong av TV-suksessen.

23 millioner kroner skal Bush ha tjent i strømmeinntekter i på en knapp måned.

Men Bush er ikke den eneste som nyter godt av drahjelp fra TV. Da Netflix fredag i forrige uke la ut siste del av sesongen, var det med dramatiske scener til tonene fra Metallicas «Master of Puppets» fra 1986.

SPILLER: Joseph Quinn spiller metall-elsker Eddie Munson i «Stranger Things» sesong 4.

I skrivende stund har låten klatret til annenplass på iTunes-listen over de mest spilte låtene i USA – altså rett under Bush som fortsatt ligger på førsteplass.

Også på Spotify er Metallica-klassikeren på fremmarsj. På listen over de 50 mest spilte låtene globalt, lå «Master of Puppets» på 17. plass tirsdag – og «Running Up That Hill» på førsteplass.

– Overbegeistret

Metallica selv er henrykt over oppturen. På Instagram skriver det amerikanske rockebandet at det er «en utrolig stor ære» å få være med på reisen til TV-serien.

«Måten Duffer-brødrene har flettet inn musikk i «Stranger Things» har alltid vært på et høyere nivå», skriver de og sikter til TV-skaperne Matt og Ross Duffer.

«Vi er overbegeistret, ikke bare for at de ville ha med «Master of Puppets» i serien, men også for at de bygget en så sentral scene rundt låten», lyder det fra rockerne.

ROCKELEGENDER: F.v.: Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett og Robert Trujillo.

Metalica røper at de selv følger med på skrekkdramaet, og at de ble «blåst av banen» da de så slutten på sesong 4.

Maiden-kobling

Et annet rockeband er også viet en viss oppmerksomhet i serien – uten at det har resultert i like stor strømmeopptur. Iron Maiden har ikke fått musikken sin med, men en av sesongens hovedkarakterer, heter Eddie – altså det samme som Iron Maidens maskot.

– Dette er musikk! brøler TV-Eddie i en scene, der han holder et Iron Maiden-album i hendene.

Det britiske rockebandet, som nylig gjestet Tons of Rock i Oslo, delte skjermbildet på Instagram tirsdag og meldte: «Vi er enige med deg, Eddie!».

Musikkansvarlig Nora Felder har bekreftet at skuespiller Joseph Quinn, som spiller Eddie, også spiller gitar i serien, selv om han ikke spiller selve soloen.

– Jeg var heldig som lærte meg å spille gitar da jeg var yngre, så jeg hadde et grunnlag. Jeg er på ingen måte noen virtuos, men da vi skulle spille det inn, klarte jeg å komme meg gjennom det, sier han til Variety.

MUSIKKELSKER: Joseph Quinn som Eddie Munson i «Stranger Things» sesong 4.

Det nyeste «Stranger Things»-kapittelet satte Netflix-rekord allerede i premierehelgen i slutten av mai.

VGs anmelder ga sesongen terningkast fire og mente at den er «større, skumlere, eklere og mer brutal» enn de foregående.

Den femte sesongen blir den siste.

