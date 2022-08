NY JOBB: Johnny Depp dukket opp som snakkende «månemann» i flere innslag på MTV MVA-utdelingen.

Johnny Depp med opptreden på musikkprisutdeling

På MTV Video Music Awards kom det flere overraskelser. Én av dem var en virtuell utgave av Johnny Depp (59) som spøkte med at han trengte jobben.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Natt til mandag norsk tid gikk MTVs musikkprisutdeling av stabelen i New Jersey. Taylor Swift vant i kategorien årets video for 10-minutter versjonen av låten «All Too Well».

Info Se flere vinnere her Årets artist: Bad Bunny Årets låt: Billie Eilish: «Happier Than Ever» Beste samarbeid: Lil Nas X og Jack Harlow med «Industry Baby» Beste pop: Harry Styles: «As It Was» Beste hip hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby: «Do We Have A Problem?» Beste rock: Red Hot Chili Peppers: «Black Summer» Beste alternative: Måneskin: «I Wanna Be Your Slave» Beste latinske: Anitta: «Envolver» Beste R&B: The Weeknd: «Out of Time» Se alle vinnerne hos Billboard. Vis mer

Men flere andre ting enn musikken vekket oppsikt under utdelingen. People ramser opp blant annet at Fergie var gjesteartist med Jack Harlow, at Billy Eichner promoterte sin nye film som er den første homofile romantiske komedien fra et av de store Hollywood-studioene, og at årets nykommer Dove dediserte seieren til «alle skeive unge der ute som ikke føler de kan ta plass».

Og ikke minst at Johnny Depp dukket opp som månemannen, kjent fra MTVs statuetter og logoer, med flere virtuelle opptredener gjennom showet.

MÅNEMANN: Johnny Depp ankom scenen som en astronaut, med en holografisk utgave av skuespilleren og musikeren innenfor hjelmen.

Ifølge flere medier er dette Depps første store «opptreden» i offentligheten etter rettssaken mot ekskona Amber Heard. I juni avgjorde juryen at Heard hadde ærekrenket Depp, og hun ble dømt til å betale ham over ti millioner dollar.

Entertainment Weekly skriver at overraskelsen lekket ut noen dager før prisutdelingen. Etter åpningsnummeret «2 Be Loved (Am I Ready)» fremført av Lizzo, kom månemannen svevende ned fra taket over scenen. Da visiret på hjelmen gikk opp, så publikum et livebilde av ansiktet til Johnny Depp.

– Vet dere hva? Jeg trengte jobben, spøkte Depp ifølge EW.

De skriver at Depp senere spøkte videre med at han trenger jobb:

– Jeg vil bare dere skal vite at jeg er tilgjengelig for bursdager, bar mitzvaher, bat mitzvaher, bryllup, vaker og det det måtte være, sa Depp.

Reaksjoner

Rolling Stone skriver at det varslede «store comebacket» var veldig merkelig.

Ifølge Page Six er reaksjonene på sosiale medier delte. Journalist og Vulture-redaktør Alex Suskind var blant dem som syntes det var upassende. Han tvitret «At Johnny Depp dukker opp på VMA-utdelingen for morsomme gjesteopptredener er jævlig kvalmt.» Flere andre igjen syntes innslagene var morsomme.

Variety ramser opp det beste og verste fra prisutdelingen, og har Depps opptreden på listen over bunnpunktene.

Etter rettssaken har Depp dukket opp på TikTok og på musikkscenen, blant annet i Norge. Han skal også jobbe på den kommende franske filmen «Jeanne du Barry» og regissere en biografisk film om den italienske kunstneren Amedeo Modigliani.