Plateanmeldelse: Sigur Rós – «Odin’s Raven Magic»: Mørk eskapisme

Det flyter seigt, men godt når Sigur Rós maner fram norrøn apokalypsestemning.

Det har vært noen bratte år for det islandske postrock-ensemblet Sigur Rós. I 2018 trakk trommisen Olli Páll Dyrason seg fra bandet etter anklager om seksuelle overgrep, og i fjor havnet de i alvorlig klammeri med hjemøyas skattemyndigheter – en prosess som fortsatt henger over medlemmene og deres jordiske gods.

Da er det kanskje ikke så rart at trioen – på sin første utgivelse siden «Kveikur» (2013) – vender seg bort fra de mest håndfaste 2020-realitetene og heller plukker tråden fra et nesten 20 år gammelt prosjekt.

Orkesterstykket «Odin’s Raven Magic», som ble skrevet og fremført i samarbeid med Hilmar Örn Hilmarsson og andre islandske artister i 2002, tonesetter det islandske eposet «Hrafnagaldr Óðins». Her kretser handlingen rundt en overdådig bankett i Åsgard, samtidig som apokalyptiske tegn åpenbarer seg underveis. Det lyder kanskje ikke så fremmed fra vår tid likevel?

For et band som har hatt en cameo – og til alt overmål en morsom en – i «Game of Thrones», virker kanskje ikke dette så langt utenfor komfortsonen. Men dette vil neppe kunne forveksles med noen ordinær Sigur Rós-plate. Den moderne skalden Steindór Andersen tar mye plass her, med kor, orkester og band som holder seg disiplinert i bakgrunnen.

For fans av gjennombruddet «Ágætis byrjun» og euforisk-triste «Hoppipolla» befinner fileten på «Odin’s Raven Magic» seg i midtpartiet av verket.

Spretne og håpefulle «Dvergmál» introduserer et nøkkelinstrument i sammenhengen – en spesialbygd marimba som dekker fem oktaver – og Jónsis mjauende falsett flyter vakkert over elektronisk knitring på «Stendur Æva».

Utblåsningen på tampen av avsluttende «Dagrenning» kommer imidlertid ikke et sekund for tidlig – seige og monotone øyeblikk inntreffer i løpet av disse 65 minuttene, og musikken forutsetter en lytter med tid, konsentrasjon og innlevelse kanskje ikke alle er velsignet med i disse tider. Men det er verdt forsøket.

BESTE LÅT: «Dvergmál»

Publisert: 04.12.20 kl. 11:49

