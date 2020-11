VG-Peil-Logo VG forklarer: Derfor spiller Taylor Swift inn gamle sanger på ny Popstjernen bekreftet på Twitter mandag at hun vil spille inn tidligere sanger på ny på grunn av en pågående konflikt mellom henne og Scooter Braun. Taylor Swift Has Started Re-Recording Her Old Music Siri Nilsen Ahmer Av Publisert 19. november, kl. 08:12 Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN Taylor Swift Has Started Re-Recording Her Old Music I dag eier ikke Swift rettighetene til sangene fra sine seks første album, inkludert «Reputation». Swifts musikkatalog ble kjøpt opp av musikkmogulen Braun, og det siste året har hun prøvd å gjenvinne rettighetene til musikken. Danny Moloshok / TT NYHETSBYRÅN Braun er blant annet manager for Justin Bieber, Demi Lovato, Ariana Grande og frem til 2018, Kanye West - Swifts erkefiende. Terry Wyatt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

VG forklarer: Derfor spiller Taylor Swift inn gamle sanger på ny

Først litt om Kanye West-konflikten.

Nå nettopp

I 2016 la Kim Kardashian ut et lydklipp fra en telefonsamtale mellom Kanye West og Swift. West ga ut musikkvideoen «Famous» som viste en naken voksfigur av Swift sammen med andre kjendiser. Under praten spurte han Swift om lov til å bruke tekst om henne i sangen, og tilsynelatende sa hun ja.

Etter videoen kom ut, postet hun flere meldinger på Instagram der hun sa at hun aldri godkjente bruken av ordet «bitch», og at West hadde lovet å spille henne sangen før utgivelse, men at det aldri ble gjort.

Foto: RINGO CHIU / EPA

Men i en video publisert i år kom det frem at West i telefonsamtalen bare tar opp deler av sangteksten, men ikke delen der han kaller henne «bitch» og så tar æren for at hun er berømt.

Swift hevder at West, med støtte fra musikkbransjens mest berømte bakmann, Scooter Braun, prøvde å ødelegge karrieren hennes ved å portrettere henne naken i det hun omtaler som en «hevnporno»-musikkvideo og ved å mobbe henne på nett.

Forlot plateselskapet

Som mange andre artister, eier ikke Swift masterinnspillingene av sangene fra sine tidligere album. Da hun som ung signerte med Big Machine Records signerte hun bort opphavsretten til masterinnspillingene.

– Det er ikke uvanlig, sier musikkadvokat Susan Hilderly til Washington Post. Hun kaller det «den type vilkår man ville forvente for en som var en ukjent artist da hun signerte».

I 2018 forlot Swift Big Machine Records og inngikk heller samarbeid med Republic Records. Senere forsøkte hun, sammen med sin far, å kjøpe Big Machine, men avtalen ble ikke noe av. Isteden ble plateselskapet kjøpt av Scooter Braun. Dette gikk sterkt inn på Swift.

– Alt jeg tenkte på var den uopphørlige, manipulerende mobbingen jeg har fått fra ham i årevis, skriver Swift i et innlegg etter at salget er kjent. Hun skriver også at dette er det verste som kunne skjedd henne.

Da han i juni 2019 kjøpte Big Machine Records, for 300 millioner dollar, ble han eier av alle Swifts masterinnspillinger og musikkvideoer fra 2006 til 2017. Swift hevder hun ikke visste om oppkjøpet i forkant, skriver BBC. Den tidligere eieren av Big Machine var Scott Borchetta.

Borchetta, skrev i juli et åpent brev på selskapets nettside, der han hevder at han kontaktet Swift personlig 29. juni og ga henne sjansen til å kjøpe mastertapene. Hun valgte å gå, skriver han – og påpeker også hvordan Swifts far Scott er aksjeeier i plateselskapet, og dermed også var orientert om planene for salget i forkant.

Etter salget

Da nyheten om kjøpet ble kjent, gikk Swift ut i et blogginnlegg og anklaget Braun for å ha «mobbet» henne over lengre tid. Siden har popstjernen fått massiv støtte på sosiale medier.

Swift mener at Braun hadde gått sammen med to av sine klienter – West og Bieber – i et innlegg på Instagram for å mobbe henne etter salget. Innlegget ble publisert av Bieber selv, men senere slettet.

Taylor Swift la ut en «Instagramstory» av Justin Biebers innlegg med Kanye West og Scooter Braun, hvor hun mener de mobber henne for tapet av sine rettigheter. Foto: Skjermdump/Instagram

Hva nå?

Nå skal Scooter Braun ha solgt rettighetene til musikkatalogen til et investeringsfond, skriver BBC. Og på Twitter sier Swift klart fra:

– Dette er andre gang musikken min blir solgt uten at jeg er informert.

I uttalelsen skriver sangeren at hun og hennes team har forsøkt å gå i dialog med Braun for å forhandle om katalogen.

Videre skriver hun at Brauns juridiske team ville at hun skulle undertegne en taushetserklæring om at hun aldri skulle si et ord om Scooter Braun igjen, med mindre det var positivt.

Nå ønsker Swift å spille inn sine gamle hitlåter på ny, slik at hun får kontroll over musikken sin og inntektene for seg selv.

Publisert: 19.11.20 kl. 08:12