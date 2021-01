SKIKKELIG KONSERT: – Jeg vil at hun skal ha det bra og da må man liksom stille opp med en skikkelig «konsert», sier Benjamin i en kommentar til ryktene. Foto: Karl Melander/TT / TT NYHETSBYRÅN

Benjamin Ingrosso bekrefter sexrykte

Den svenske MGP-vinneren Benjamin Ingrosso (23) svarer nå på ryktene om at han skal være så god i senga.

– Jeg vil at hun skal ha det bra og da må man liksom stille opp med en skikkelig «konsert», sier en lattermild Ingrosso (23) til nettstedet QX.

Den svenske avisen Expressen omtaler også denne saken.

Utgangspunktet for det pikante ryktet, er en samtale mellom «Paradise hotel»- profilene Emma Hellström (27) og Diana Moseni (27) i podcasten «Real Talk».

Diskujonen kom inn på hvem de aller helst ville vært utro med dersom de var i et forhold. For Emmas del var hun ikke i tvil. Det måtte bli Benjamin Ingrosso som hun hadde hørt var så god i sengen.

– Jeg har venner som har ligget med ham og han skal være svært omtenksom og opptatt av at kvinnen skal ha det godt, sier Emma i podcasten.

I et intevju med nettstedet QX svarer Benjamin Ingrosso slik på spørsmålet om hvilket rykte han har hørt om seg selv som han tenker er det morsomste.

– At jeg skal være god i sengen, men det er egentlig ikke et rykte. Jeg vil virkelig at hun skal ha det bra, sa han blant annet.

For snart to år siden ble popstjernen, som også gjorde stor lykke i den svenske utgaven av «Hver gang vi møtes» singel etter et seks år langt av-og-på-forhold med bloggeren Linnea Widmark (23).

Kjærlighetsbruddet har vært tema i flere av Ingrossos låter siden da, blant annet «Costa Rica», der han synger «I want to go to Costa Rica, so I can bring back my Linnea». Widmark har nemlig oppholdt seg der den siste tiden.

I et intervju fortalte Ingrosso at det har tatt lengre tid enn han trodde å komme over eksen.

– Jeg har hatt knust hjerte – lenge.

Artisten skal også ha vært til samtaler med psykolog for å forsøke å finne ut av hvorfor andre lett beveger seg videre mens han selv tenker mer og mer på forholdet som er over.