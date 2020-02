ETTER SEREMONIEN: Ellen Horn omfavner prest Helge Staxrud, som ledet Jon Christensens bisettelse. Foto: Frode Hansen

Ellen Horns ektemann Jon Christensen bisatt: – Det er tøffe tak

En bauta i norsk musikk er stedt til hvile. Ellen Horn forteller at ektemannens bortgang på en måte har gitt liv til den han opprinnelig var, før de siste årenes sykdom.

Et stjernelag av musikere hyllet jazztrommeslager Jon Christensen da han ble bisatt fra Sagene kirke i Oslo fredag formiddag.

Øystein Sunde, Kjetil Bjerkestrand, Bugge Wesseltoft, Arild Andersen, Nils Petter Molvær og Tore Brunborg var blant de som bidro musikalsk.

Christensens og Ellen Horns datter Emilie (33), selv musiker, leste minneord.

Jon Christensen døde 18. februar. Han ble 76 år. Nå sitter skuespiller og tidligere kulturminister Ellen Horn (69) igjen med gode minner, takknemlighet for all omtanke – men også med sorg og savn.

– Det er tøffe tak, sier Horn til VG i forkant av bisettelsen.

HOLDT SAMMEN: Jon Christensen og Ellen Horn var gift i over tre tiår. Her i 2017. Foto: Privat

– Jon har vært syk en stund, han har vært veldig redusert de siste par årene. Men likevel kommer det som et sjokk. Det kom veldig brått på nå, absolutt ikke forventet. Og da dukker sorgen så veldig opp.

– Trist og rart

Ifølge Horn hadde ektemannen en type demens, var svekket både fysisk og mentalt – etter kreftbehandling, hjerteproblemer og kols – men beholdt humoren og glimtet i øyet til det siste.

– Han bodde på pleiehjem det siste året. Det føltes veldig sammensatt – man er glad for å se hvordan folk steller med og tar vare på den du er glad i. Samtidig veldig trist og rart.

TROMMELEGENDE: Jon Christensen, her ved Molde Jazzfestival i 1986. Foto: Vidar Ruud/NTB

Horn sier at veldig mange av Christensens musikervenner besøkte ham på pleiehjemmet.

– Noen ganger spilte de litt sammen også, det var veldig rørende.

Disse var tilstede ved bisettelsen – se bildegalleri her:























Åse Kleveland og Oddvar Bull Tuhus

Den populære skuespilleren forklarer at det har vært mye fokus på ektemannens sviktende helse de siste årene, men at dette havner i bakgrunnen nå som han er død.

– Da får du plutselig tilbake igjen den du elsket, og den han var.

– Overveldende

Jon Christensen var kjent for en stillferdig storhet bak trommene. I kjølvannet av hans bortgang er han hyllet i en rekke artikler.

SISTE REISE: Jon Christensens kiste bæres ut av Sagene kirke. Foto: Frode Hansen

«Jon Christensen var en norsk verdi uten sidestykke», het det i Dagens Næringsliv. «En av Norges fremste musikere gjennom 60 år» skrev Dagsavisen. «Jon Christensens musikkforståelse lever videre i oss alle sammen», står det i Morgenbladet.

– Det er fullstendig overveldende. Selvfølgelig dypt, dypt rørende, sier Ellen Horn.

RØRT: Ellen Horn ved Sagene kirke, etter å ha tatt farvel med ektemannen Jon Christensen. Foto: Frode Hansen

– Jeg tror ikke Jon hadde forventet noe, han var jo en veldig stillfaren og beskjeden person. Samtidig som han var klar over at han hadde fans over hele verden. Men denne tsunamien av meldinger fra fjern og nær, det er dypt berørende og gripende for oss i familien. Det er både en trøst og en tankevekker. Han hadde så veldig mye skaperkraft og energi.

Publisert: 28.02.20 kl. 19:31

