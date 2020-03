POP-IDOL: Barbados-artisten Rihanna, her på et moteshow i London i desember i fjor. Foto: ISABEL INFANTES / AFP

Rihanna avslører fire år gammel dekkhistorie

Popstjernen (32) fikk angstanfall før Grammy Awards og trakk seg fra hele showet.

Selv etter 16 år i bransjen sliter Rihanna med å finne sin plass. I et intervju med britiske Vogue forteller hun om en konkret hendelse i 2016, da hun skulle opptre under Grammy Awards med låten «Kiss It Better», men endte opp med å trekke seg i panikk bare timer i forveien.

– Jeg bare dro. Midt i stylingen med hår og sminke. Halve håret var satt opp, og halvparten av øyevippene var på plass, betror 32-åringen.

Årsaken var at nervene tok overhånd. For selv om Rihanna er kjent for tøft image og tidvis freidige fremtoning, strever hun med selvtilliten. Bare det å sette seg i bilen på vei til et eller annet, utløser iblant engstelse.

– Det kan være grusomt. Det å være foran kamera, i et rom fullt av kjendiser, er fortsatt ikke noe jeg har vent meg til, forklarer hun i bladintervjuet.

Husker du denne? Artikkelen fortsetter under videoen.

Den aktuelle kvelden for fire år siden, da Rihanna var aktuell med nytt album og nominert til åtte prestisjetunge statuetter, gikk det altså helt i ball. Amerikanske medier skrev at Rihanna brått var blitt syk etter å ha vært med på øvelsene før Grammy-drysset. Det gikk rykter om bronkitt.

Rihannas agent sendte senere ut en pressemelding, der det sto at legen hadde beordret artisten to døgns hvile i forbindelse med knuter på stemmebåndene.

Superstjernen vant én av de mange prisene hun var nominert til. Fire måneder senere besøkte hun Norge.

