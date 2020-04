DIGITALT KVELERTAK: For 100 kroner kan du følge Kvelertaks digitale konsert fredag kveld. Fra venstre Maciek Ofstad, Vidar Landa, Marvin Nygaard, Ivar Nikolaisen, Håvard Takle Ohr og Bjarte Lund Rolland. Foto: Jonathan Vivaas Kise

Kvelertak lover digital pyro-konsert

Coronakrisen tok kvelertak på den kanskje viktigste turneen noensinne for Norges hardrock-høvdinger. Nå slår Kvelertak tilbake med digital fullproduksjonskonsert.

– Det blir mye fysisk avstand mellom oss i bandet på grunn av smittevernsregler, men målet er å gjøre det litt mer intimt for seeren enn en typisk Kvelertak-konsert, forteller Vidar Landa til VG om konserten de holder fredag kveld på plattformen Vierlive.no under vignetten «Kvelertak One Day World Tour».

Der vil Kvelertak stå i ring med god avstand seg imellom.

– Både lysmann og pyrotekniker er på plass, så vi håper å levere på det visuelle også, sier Landa og legger til at crewet har jobbet lenge med dette på grunn av de strenge reglene for å gjennomføre en slik konsert.

Kvelertak hadde nettopp begynt en større Europa – turné i slutten av februar etter panegyriske omtaler av bandets fjerde album, «Splid», da coronakrisen slo inn med full kraft.

– Vi merket vel etter en ukes tid at situasjonen rundt om forverret seg veldig kjapt. Det verste var egentlig dagene før vi kansellerte og dro hjem, hvor vi hver dag måtte ta stilling til om det var forsvarlig å fortsette turneen og holde konserter, forteller Landa.

Ganske fort måtte de innse at slaget var tapt og at turnéavlysning var uunngåelig.

– Den siste konserten vi gjorde var i Budapest den 10. mars. Dagen etter satt vi i München og innså at vi både burde og måtte dra hjem da land etter land begynte å stenge ned, sier Vidar Landa.

Han beskriver det som «utrolig kjedelig» at hele release-turneen blir kansellert eller utsatt, ettersom det gjerne går tre-fire år mellom hver albumutgivelse fra Kvelertak.

– Ja, og spesielt når ting går så bra. Det er vel også veldig sannsynlig at store arrangementer og konserter er noe av det siste det blir åpnet opp for, så det kan bli et interessant år for oss.

Han innrømmer at Kvelertak påvirkes ganske kraftig når karrieren blir satt på vent på et slikt tidspunkt.

– Live-spilling står jo for mellom 70 og 80 prosent av hovedinntekten vår. 2019 var et år vi brukte mye penger, skrev og spilte inn et album, og i år skulle vi høste fruktene av dette i form av masse turnering og festivaler verden rundt, sier Landa som sier at de nå er nødt til å finne alternative løsninger for ikke å permittere seg selv.

– Vi må nok snu litt på kronene. Det er jo en kreativ bransje med folk som er vant til å jobbe mye for lite penger og med mye drivkraft, så jeg er sikker på at det dukker opp ting etter hvert, sier Vidar Landa og gir fansen iallfall et løfte:

– Vi tar en måned om gangen, så får vi se hvordan ting utvikler seg. Kvelertak vil dere se igjen på den andre siden av pandemien uansett!

