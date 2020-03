Countrymusikeren Joe Diffie, her i Nashville i 2018. Foto: Al Wagner/Invision/AP/NTB scanpix

Countrystjernen Joe Diffie er død

To dager etter at han meldte at han hadde testet positivt for corona, døde 61-åringen.

For mindre enn 10 minutter siden

Diffie, mannen bak kjente låter som «Pickup Man», «John Deere Green» og «If The Devil Danced», skrev på Facebook fredag at han hadde fått påvist corona, og at han fikk behandling.

Der oppfordret han fansen og offentligheten for øvrig til å være forsiktige og ta alle forholdsregler i disse skremmende tider. 61-åringen ba samtidig om at familien skulle få ro.

To døgn senere fikk verden nyheten om at artisten, som var spesielt stor på 90-tallet, er død. Bladet Rolling Stone og andre amerikanske medier får nyheten bekreftet fra Diffies talsmann.

Countrykolleger som Keith Urban, Brad Paisley, Toby Keith og Carrie Underwood uttrykker sin sorg i sosiale medier.

«Jeg er knust over tapet av min venn, og jeg finner ikke ord. Men denne sykdommen kan ikke ta platene han lagde, den stemmen, glimtet i øyet og minnene vi skapte. La oss feire musikken hans i dag», skriver Paisley på Twitter under et videoklipp av seg og Diffie.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Diffie vant Grammy i 1998 for «Same Old Train» og var nominert til den prestisjetunge musikkprisen også flere år.

«John Deere Green», en av Diffies mest populære låter, er godt kjent i norsk drakt gjennom Hellbillies versjon «Bondeblå».

Diffie har 13 album på merittlisten. Over 20 låter har figurert på topp ti i USA.

Countryartisten etterlater seg kone og frem barn. De fire eldste barna er fra to tidligere ekteskap.

les også Amerikanske guvernører advarer: Har ikke nok utstyr til å takle krisen

les også Faktisk.no: Kan du stole på corona-forskningen?

les også «Grey’s Anatomy» sesong 16 – avsluttes tidlig grunnet corona

les også Ikke «bare de gamle» som dør

Publisert: 30.03.20 kl. 09:24

Les også

Fra andre aviser