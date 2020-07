1980-TALLET: Det er ikke bare musikken til Lady Gaga og Ariana Grande som får seg en 80-tallsvri. Remiksene blir ofte lastet opp med et passende bilde. Slik som youtuberen 80's Box har gjort her. Foto: Skjermbilde, YouTube

Disse YouTube-remiksene får vi ikke nok av

Er du klar for Lady Gaga i «Game of Thrones»-stil? Remikser av poplåter blomstrer på YouTube, og spesielt tre sjanger går igjen.

80-talls-remikser, sakte-versjoner og middelalder-cover av moderne poplåter har tatt YouTube med storm.

En 80-talls-versjon av Ariana Grandes 2015-pophit «Into You» har fått over 13 millioner visninger.

Men i sommer har en litt særegen remiks-stil oppstått. Det kan godt sies at trenden skiller seg ut i tiden. Det handler nemlig om «medieval style».

Middelalder-bonanza

Middelalder-remiksen går ut på at folk synger eller remikser dagens poplåter som Billie Eilishs «Bad guy» eller Lady Gagas «Bad Romance», slik de ville hørt ut hvis de ble laget i middelalderen.

Moderne beats og instrumenter blir erstattet med instrumenter som var brukt på den tiden, og enkelte hobbyartister går så langt at de skriver om teksten med ord de brukte under den tidsperioden.

Youtuber Hildegard von Blingin’ er kanskje et av de heiteste navnene i gamet akkurat nå. Hennes middelalder-versjon av Foster the Peoples «Pumped Up Kicks» har nådd over 4,7 millioner visninger på bare én måned.

Daze skriver at i løpet av en uke i juni, ble de lastet opp rundt 100 nye «medieval»-cover av moderne popsanger.

1980-tallet er tilbake

1980-stilen er kanskje litt enklere å forstå seg på. Det handler rett å slett om å remikse dagens poplåter til å høres ut som de ble laget på 80-tallet.

Spesielt én youtuber har fått oppmerksomhet for sine kreative remikser og photoshop-ferdigheter.

Brukeren Tronicbox har 59,3 millioner visninger totalt fordelt på sine 27 remiks-videoer. Brukeren har laget remiks av artister som Justin Bieber, Demi Lovato og Fifth Harmony siden 2016.

Og det virker som 80s-remiks-fansen virkelig er med på leken. Under Ariana Grande-remiksene har en meme utviklet seg, hvor folk later som at Grande (som er født i 1997) var en faktisk artist på 1980-tallet, skriver Buzzfeed.

Melankolske toner i ørene

En annen elsket remiks-sjanger er «slowed + reverb»-stilen.

Det går ut på å senke ned sangen i hastighet til rundt 85 prosent av det opprinnelige tempoet, noe som gjør vokalen tykk og langstrakt.

Ifølge musikkmagasinet PitchFork, gjorde remiks-sjangeren først inntog i 2017, da en youtuber ved navnet Jarylun Moore lastet opp en sakteversjon av Lil Uzi Verts låt «20 Minutes».

Den fikk over én million visninger innen to måneder, men ble senere fjernet fra videoplattformen. Heldigvis døde ikke trenden med videoen, og siden har remiks-metoden eksplodert på YouTube.

I 2020 kan man nærmest finne en slowed+reverb-versjon av hvilken som helst poplåt som har toppet listene de siste årene.

Gir en mørk vibe

Hva som gjør denne remiks-metoden så populær er at kan forvandle stemningen til hvilken som helst gladlåt, mener Moore.

– Den forvandler en glad upbeat sang til noe virkelig mørkt og inderlig, sier han til Pitchfork.

Ifølge en remikser blir sangene mer personlige, og gir lytteren en følelse av ro og tid til å oppdage detaljer i sangene.

Remiksene kommer ofte med en estetisk animert klipp i loop. Ofte japansk anime, lånt fra en eller annen storanimasjon fra 80- eller 90-tallet.

HYLLET: Fans synes det er kult at The Weeknd valgte å ha med en slowed-sekvens i den offisielle musikkvideoen for en av sine aller største hits. Foto: MARTIN BUREAU / AFP

The Weeknd brukte slowed+reverb-remiks i musikkvideo

I november 2019 la Youtube-bruker Playypretend ut en sakteversjon av megahiten «Blinding Lights» på sin egen kanal.

Knapt en måned senere delte originalartisten The Weeknd videoen med sine 12 millioner følgere på Twitter.

DELT: The Weeknd tvitret først et klipp av remiksen, før han samme dag delte lenken til YouTube-videoen. Bare på Twitter ble det korte klippet sett over 1,4 millioner ganger. Foto: Skjermbilde, Twitter

Og en måned etter der igjen lanserte The Weeknd den offisielle musikkvideoen for låten.

Midt i musikkvideoen (cirka 2:20) treffer The Weeknd en transelignende tilstand, og musikken blir plutselig dratt ut og vokalen blir tykk og lang. En typisk slowed+reverb-remiks.

Det er uvisst om artisten har hentet en direkte sample av youtuberens remiks.

Skal vi tro kommentarfeltet under Playypretends remiks av sangen, er det han som får æren for at The Weeknd klippet en spesial versjon av «Blinding Lights» for musikkvideoen. Den er jo ikke med i originalen.

Foto: Skjermbilde, YouTube

Foto: Skjermbilde, YouTube

YouTube-remikseren har fått over tre millioner visninger siden publisering, og stadig flere ramler over denne mørke og melankolske versjonen av en ellers fartsfylt poplåt.

Noen mener til og med den er bedre enn originalen.

– Jeg er avhengig av denne versjonen, og jeg nekter å høre på originalen, skriver en YouTube-bruker i kommentarfeltet.

HØR REMIKSEN HER:

Publisert: 17.07.20 kl. 11:59

