MÅ I RETTEN IGJEN: Offset fra Migos er ikke helt ukjent verken med det amerikanske rettssystemet eller politiet. I mai må han trolig i retten igjen, skriver TMZ. Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com / AFF

TMZ: Offset siktet for våpenbesittelse

En av verdens heteste rappere, Offset, er siktet på tre forskjellige punkter, deriblant våpenbesittelse.

Det melder TMZ.

Siktelsen stammer fra en arrestasjon i fjor sommer da bilen med Offset ble stoppet av politiet etter å ha gjort et unaturlig filskifte i sin hjemstat Georgia.

I bilen fant politiet et våpen og mindre mengder marihuana.

Ettersom Offset har dommer på rullebladet fra før - han har tidligere sittet inne for ran og innbrudd, samt blitt arrestert for våpen- og narkotikabesittelse - ser påtalemyndigheten ekstra strengt på lovbruddet. Rapperen skal nå være siktet nok en gang for våpenbesittelse, besittelse av marihuana og det tidligere omtalte filskiftet på en motorvei i Georgia i fjor sommer.

SUPERPAR: Cardi B slo opp med Offset rett før jul i fjor, men kort tid etter var de sammen igjen. Som her - under Grammy-utdelingen i februar. Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Ifølge TMZ vil en rettssak mot Offset - eller Kiari Kendrell Cephus som han egentlig heter - er ventet mot slutten av mai.

TMZ skriver også at Offsets advokater tidligere har avfeid siktelsen og mener at Offset blir angrepet fordi han er «svart, rik og suksessrik», og at dette er grunnen til at politiet stoppet han i fjor sommer.

Offset er ikke bare en tredjedel av den uhyre populære rap-trioen Migos, men han har også vært gjennom et turbulent forhold med superstjernen Cardi B .

Paret har en datter som ble født i fjor, mens Offset har tre barn fra tidligere forhold.

Migos har også vært i Norge ved et par anledninger - på Øyafestivalen i Oslo og på Palmesus i Kristiansand.

Publisert: 24.04.19 kl. 10:33