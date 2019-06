PRISBELØNNET: Kiesza med trofeer under Juno Awards i Canada 2015. Foto: Peter Power/TT NYHETSBYRÅN

Kiesza havnet i bilulykke – fikk hjerneskade

Den norskættede popartisten la verden for sine føtter. Så ble det stille. Nå forteller hun hvorfor.

Den kanadiske artisten Kiesa Rae Ellestad (30), med bestefar fra Fagernes og artistnavnet Kiesza, var en av popbransjens heteste poteter sommeren 2014.

Singelen «Hideaway» var en topp 10-slager verden rundt, med førsteplass i Storbritannia, Italia, Belgia, Nederland og Russland.

Sangen fikk også mye oppmerksomhet for sin prisbelønnede musikkvideo – se den her:

Fem år senere har Kiesza gitt lite lyd fra seg, før hun nylig slapp singelen «Sweet Love».

Årsaken til fraværet røper hun til New York-magasinet Paper: Et par år tilbake var hun i en bilulykke, hvor hun ble påført traumatisk hjerneskade.

– Det tok bort to år av musikkarrieren min, sier hun til Paper, og legger til at hun er forberedt på at det vil ta flere år å bli bra igjen.

Sengeliggende av låtskriving

Fredag la Kiesza ut en lang post på Instagram, etter å ha gjort comeback på scenen i New York. Der forteller hun mer om utfordringene hun har måttet kjempe med:

– Det har forandret livet mitt for alltid, på måter det er vanskelig å engang beskrive. I denne perioden har jeg kjempet mot skaden som Jeanne d’Arc. Jeg kunne skrive en låt, og så ligge i sengen en uke for å komme meg igjen. Så en til. Så en til. Samme resultat. Jeg har bokstavelig talt måttet lide for kunsten, og jeg holdt på å gi opp så mange ganger, med en håpløs følelse av aldri å bli i stand til å opptre igjen.

Den akrobatiske danseren forteller videre at hun etterhvert greide å bevege seg ut i offentligheten, men at ting som å være i et bråkete rom med mange mennesker var umulig for henne.

– Å gjøre enhver ting jeg elsker å gjøre lenket meg til sengen i dagesvis. Jeg tok på meg et smil og oppførte meg helt normalt sammen med venner, for så å gå hjem og gråte meg selv i søvn av smerte. Men jeg bare fortsatte. Og kroppen venner seg til omgivelsene.

Norgesvenninne

Kieszas konsertcomeback var på onsdag. Hun skriver at hun har vært sengeliggende siden da.

– Men jeg gjennomførte. Og jeg spretter tilbake fortere og fortere, skriver hun, og takker fansen for kjærlighet og støtte, mens hun understreker at det hun driver med betyr mye mer nå enn det gjorde da hun var frisk og rask.

Kiesza har tilbrakt en del tid i Norge: I 2013 bodde hun hos Sundberg-brødrene i Donkeyboy i Drammen, noe som blant annet avstedkom singelen «Triggerfinger». I 2014 opptrådte hun på VG-lista Topp 20-konserten.

Hun har samarbeidet med en rekke artister, blant dem Rihanna, Skrillex og Duran Duran.

