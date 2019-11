I STORSLAG: a-ha virker tent i starten av sin årlange verdensturné; her er Morten Harket og Paal Waaktaar-Savoy avbildet i Leeds sist lørdag. I går spilte de i selveste Royal Albert Hall. Foto: Richard Nicholson/Shutterstock / Shutterstock

a-ha om «Take On Me»: - Den lever sitt eget liv

LEEDS (VG) I løpet av jubileumsåret 2020 vil a-has banebrytende video til «Take On Me» passere én milliard visninger på YouTube. Hva er da mer naturlig enn å åpne hele jubileumsturneen med nettopp denne låten?

– Sjukt. Den lever sitt helt eget liv den, nå, sier en småhostende og kraftig forkjølet Paal Waaktaar-Savoy når VG hilser på i garderoben etter at a-ha har skapt heidundrande lørdagskveldsstemning foran drøyt 13.000 tilskuere i First Direct Arena i Leeds.

Men de er nødt til å åpne med nettopp «Take On Me», ettersom det er den første låten på 1985-debuten «Hunting High And Low» - en plate som a-ha nå turnerer med live, 35 år senere, og spiller fra a til å.

Det har ikke Paal Waaktaar-Savoy noe imot.

– Jeg er så møkklei av å spille den sist i settet! Når den kommer først, forandrer det hele dynamikken i showet, det setter fokus på andre låter. Folk er happy uansett, sier han.

– «Take On Me» har blitt noe for seg selv. Det er vanskelig å bli lei den. Det er mange fine fasetter ved den låta, masse små biter som trer frem litt etter litt. Jeg ser for meg at riffet gjør låten lett å sette på en mandag morgen for å komme i godt humør, smiler han.

– Og så har du selvfølgelig selve videoen, legger han til.

I 2019 har både kultbandet Weezer og den amerikanske presidenten selv, Donald Trump, «stjålet» de animerte virkemidlene til «Take On Me»-videoen som skaffet bandet åtte MTV-priser i sin tid. Under «Hunting High And Low Live»-turneen tar a-ha den tilbake der den skal være. Konsertens første minutter viser nemlig regissør Steve Barrons umiskjennelige streker fra gigantlerrettet bak scenen. Bare ikke selve «Take On Me»-videoen.

– Den videoen vi viser i starten er den selvsamme videoen som fikk oss overbevist om at han måtte lage video til «Take On Me» med de samme virkemidlene. Det er veldig kult å kunne vise den først. Det er en arty film som nesten er ukomfortabel å se på, sier Waaktaar-Savoy.

Steve Barrons videoer var epokegjørende i MTV-æraen på 1980-tallet. Han regisserte blant annet også Michel Jacksons «Billie Jean» og Dire Straits’ «Money For Nothing».

Ifølge a-has management er «Take On Me» historiens nest eldste låt som runder en milliard visninger på YouTube, bare slått av Queens «Bohemian Rhapsody». Kun ytterligere én video pre-2000 har pr. nå klart den samme milepælen; 90-tallsklassikeren «November Rain» med Guns N'Roses.

Se en nylig oppdatert scene mellom skuespilleren Bunty Bailey og Moren Harket fra a-ha-videoen her!

Det nærmeste året, riktignok med solid pause underveis, skal Paal Waaktaar-Savoy, Morten Harket og Magne Furuholmen legge bak seg 60 konserter i absolutt alle verdensdeler og spille for nærmere en halv million mennesker. Ikke dårlig for et band som hadde avskjedsturné for ti år siden.

– Vi er ferdig med avskjedsturneer, gliser Magne Furuholmen fra sin separate garderobe backstage i Leeds.

Det var han som i 2010 - 25 år etter verdensherredømme og topplassering på Billboard i USA med «Take On Me» - ville slutte.

– Der var jeg i mindretall. Jeg tenkte det var greit å slutte. Jeg ville ha muligheten til å forlate arenaer uten å risikere å bli oppfattet som sure, patetiske gubber - jeg ville ikke utsette vår karriere for det. Det kom fra et ønske om stadig å flytte seg, ikke stivne.

– Du tok feil?

– Ja, det viste seg at vi var åndsfriske og levende - tror jeg da. Så lenge vi tror på det, går det helt fint. Men det trodde jeg ikke i 2010. Jeg er glad for at jeg ombestemte meg, sier Furuholmen til VG.

Han finner det også forfriskende å gå 35 år tilbake i tid og fremføre hele debutplaten fra a til å.

– Jeg synes den står seg bra. Det er en feiring av en tidsepoke som var viktig for oss. Vi hadde et god samhold og veldig fin flyt fremover. Den perioden viste seg jo også å bli helt avgjørende for våre profesjonelle liv. Det var nok også den perioden vi var mest sammensveiset kreativt. Vi har gitt ut mye fin musikk etterpå også, men den tiden der vil nok bli stående igjen som gullalderen, sier Magne Furuholmen.

Både han og Paul Waaktaar-Savoy gleder seg til å komme tilbake til territorier de ikke har besøkt siden den gang for 35 år siden - som Australia - eller markeder de mener er underdekket, som USA.

Waaktaar-Savoy, som har bodd i USA i store deler av livet, legger ikke skjul på at han ser frem til å spille i sitt andre hjemland igjen.

– Ja, det blir deilig å spille i Statene. Los Angeles solgte faktisk ut på et par timer - det kan i beste fall åpne for flere muligheter der borte, sier a-has hovedlåtskriver som også står bak en splitter ny låt, «Digital Rivers», som har sneket seg inn i «Best Of»-avdelingen i andre halvdel av konserten.

– Jeg har hatt tro på den lenge. Jeg innrømmer gjerne at det er deilig å ha med noe nytt, når det er såpass mye fokus på fortiden under denne turneen.

– Har du mer i skuffene?

– Masse! svarer han kontant.

Men når vi spør om han har presentert mer for Magne og Morten, svarer Paal med et smil.

– Ikke ennå.

