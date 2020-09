POPHELT: Ed Sheeran, her avbildet på en galla i berlin i 2018. Foto: STEFANIE LOOS / AFP

Ed Sheeran er blitt pappa: Dette skal barnet hete

Popstjernen (29) røper gledestrålende at kona Cherry Seaborn (27) fødte en datter i forrige uke.

Den nyfødte jenta har allerede fått navnet Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, melder den stolte førstegangspappaen på Instagram – under et bilde av to ørsmå sokker og et babyteppe.

«Hun er vakker og frisk», skriver Sheeran.

Den britiske popstjernen forlovet seg med Seaborn i 2018, og i februar i fjor giftet de seg.

Barnet er det første for paret, som har vært kjærester siden 2015 og tidligere gikk på samme skole.

Paret har altså holdt fødselen hemmelig for omverdenen i noen dager.

Sheeran opplyser at alt står bra til med mor og barn. Han takker helsepersonellet som hjalp til under fødselen.

«Vi er hodestups forelsket i henne», skriver han om datteren og legger til at han og kona er i syvende himmel.

Seaborn har til gode å poste gladnyheten i sosiale medier. Hun poster ikke like hyppig som ektemannen, men hun har delt bilder av de to sammen:

Sheeran er generelt forsiktig med å dele glimt fra privaten.

«Vi håper at dere kan respektere at vi ønsker privatliv akkurat nå», skriver den verdensberømte 29-åringen under babykunngjøringen.

«Masse kjærlighet, så ses vi når det er på tide å komme frem igjen», runder han av.

Sheeran, kjent for hitlåter som «Perfect», «Thinking out loud», «Shape Of You», «The A Team» og «Fire», har det siste året ligget lavt i terrenget. Før juli i fjor kunngjorde han at han trengte en pause fra poplivet.

