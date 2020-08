ENDELIG TILBAKE: Agnete Johnsen har skiftet etternavn til Saba etter sin mormor og er en av deltagerne i neste utgave av «Hver gang vi møtes» på TV2. Foto: Gisle Oddstad

Agnete Johnsen tilbake i rampelyset: – Må bare kaste meg ut i det

VÅLER (VG) Fire år etter at Agnete Johnsen forsvant fra offentligheten etter Eurovision-finalen i Stockholm, er hun endelig tilbake – som Agnete Saba (26) i «Hver gang vi møtes».

Tirsdag formiddag fikk pressen møte deltagerne i årets utgave på Vestre Kjærnes gård i Våler. Det kan bli et sterkt lag med Agnete Saba, Maria Mena, Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Hanne Krogh, Arne Hurlen fra Postgirobygget, Trygve Skaug og Hkeem.

Agnete Saba var knapt tenåring da hun vant Melodi Grand Prix Jr.-finalen med The BlackSheeps i 2008. Siden ble læringskurven bratt for det unge sangtalentet, som for øvrig også vant «Skal vi danse» i 2014.

Under Eurovision-finalen i Stockholm i 2016 var det åpenbart at hun slet mentalt, og hun orket ikke å møte norsk presse i dagene før hun skulle opptre i semifinalen, der hun ble slått ut.

– Hva skjedde egentlig i Stockholm?

– Ja, hva skjedde ... Det er jo veldig lenge siden, men jeg tror nok det var at jeg ikke hadde det så bra personlig, i tillegg til en pressende situasjon, en pressende jobb der og da. Det ble en dårlig kombo, og det var ting jeg kanskje skulle ha tatt tak i for lenge siden, som jeg ikke hadde gjort. Så jeg har brukt noen år på å bli godt kjent med meg selv og finne ut av hvem jeg egentlig er og hva jeg vil. Så jeg føler at jeg har vokst mye på den erfaringen som jeg fikk i Stockholm også, sier Agnete Saba til VG.

DREAM TEAM?: Disse får du se i neste «Hver gang vi møtes»: Fra venstre Agnete Saba, Trygve Skaug, Hanne Krogh, Arne Hurlen, Hkeem, Maria Mena og Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Foto: Vegard Breie/TV2

– Jeg følte litt på det at jeg ville komme til finalen og please det norske folk, men jeg var rett og slett ikke til stede. Jeg hadde det ikke gøy heller, alt ble bare så tøft. Men jeg klarte iallfall å stå på scenen, det er jeg stolt av, sier hun.

I ettertid har ikke Agnete Saba lagt skjul på at hun har gått gjennom tøffe psykiske tak – det var også grunnen til at hun trakk seg fra kjendisutgaven av «71 grader nord» samme år. Like fullt kjenner hun seg sterk nok til å delta i «Hver gang vi møtes».

– Det kan man jo aldri vite. Men for meg tenker jeg at det viktigste er at man ikke lar seg begrense av utfordringer, og gjør det man føler man vil gjøre – til tross for angst, til tross for ting som kan være skummelt og utfordrende. For det er sånn man vokser, og det er sånn man lærer, sier Agnete Saba.

Hun innrømmer likevel at hun tenkte seg godt om før hun sa ja.

– Jeg har gått noen runder med meg selv ja. Mest fordi det er mye jobb, og et ganske krevende program å være med på. Men jeg tenker at jeg bare må kaste meg ut i det, sier hun.

Hennes nye etternavn er også et resultat av en «ny» Agnete.

– Jeg sa jo at jeg har forsøkt å finne meg selv! ler hun.

– Men det er mest fordi jeg er vokst opp i Reppen i Nesseby kommune. Min familie fra Reppen het Saba, så min mormor hadde det som pikenavn. Hun har vokst opp på samme sted, og da føltes det veldig riktig for meg å ta det navnet. Det er et samisk etternavn, og det er jeg veldig stolt av, sier hun.

Agnete Saba presiserer at hun ikke har gått rundt og ventet på en sjanse til å komme frem igjen.

– Nei, jeg har ikke ventet på det, bare tatt det som det kommer, og musikken har vært med meg hele tiden. Nå har jeg et prosjekt – et bandprosjekt – som vi skal gi ut noe med ganske snart, så det blir spennende. Jeg har gått litt back to the roots og gjør det jeg elsker, spille i band og jobbe i team som en familie. Vi har jo planlagt prosjektet ganske lenge, og plutselig fikk jeg en telefon og ble spurt om jeg ville være med på dette, så da tenkte jeg at det var en god mulighet til å bli kjent med andre og kaste meg ut i det igjen, sier hun.

– Hvordan tror du de neste dagene her på gården blir?

– Det blir så spennende å høre de andres tolkninger av mine låter og få lov til å tolke de andre sine låter. Det blir jo selvfølgelig skremmende også, å stå foran dem og synge deres låter som jeg har gjort noe med. Jeg tror det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til å høre historiene til alle.

– Er du nervøs for å fortelle din egen historie?

– Nei, jeg er egentlig ikke så nervøs for det. Man kjenner litt på at åhh, skal man sitte og prate om seg selv en hel dag ... Og det er jo ikke akkurat morsomme ting å prate om heller, men det er en viktig ting å gjøre – å være åpen, såfremt man ikke krysser sine egne grenser.

Publisert: 19.08.20 kl. 07:01

