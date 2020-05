INVITERER TIL ALLSANG: Katrine Moholt og Stian «Staysman» lover allsangfølelse fra Fredriksten festning i Halden også i sommer, dog med et atskillig mindre publikum foran scenen enn vanlig. Foto: Jan-Petter Dahl, TV2

Allsang for Norge!

Det blir «Allsang på grensen» også i sommer, lover Katrine Moholt (46) som i år har fått med seg Stian «Staysman» Thorbjørnsen (38) som fast makker. Årets utgave blir helnorsk.

Nå nettopp

– Nå har vi holdt på i 14 år og jeg er kjempeglad for at vi har fått klarsignal til dette, sier Katrine Moholt til VG.

I går var hun og Staysman på location ved Fredriksten festning der «Allsang på grensen» blir spilt inn.

– Location er ny. Vi har flyttet fra Place d’Armes som kan ta flere tusen mennesker til en deilig liten topp med en helt utrolig utsikt over Halden sentrum. Jeg tenker at dette kommer til å bli magisk, magisk og intimt. Jeg får faktisk litt gåsehud her jeg står og ser på denne spektakulære utsikten, sier Moholt.

les også «Staysman» går av seg coronakrisen – og åtte kilo ...

Ifølge den lokale arrangøren Trond Lie vil alle smittevernregler ivaretas og arrangementet er godkjent av kommunelegen, opplyser han. Ambisjonen er å samle familier som sitter spredt utover plenen foran scenen.

– Familier som bor i samme husstand kan som kjent sitte tett sammen. Derfor skal vi plassere flere familier i trygg avstand til hverandre i området foran scenen, sier Lie som antyder rundt ti slike grupperinger med fem personer i hver.

– Og så gjør vi dette nå med bare norske artister, slik at det blir litt norsk dugnad av det, sier Trond Lie til VG.

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV2 sier i en pressemelding at de tidlig skjønte at det ville bli umulig å samle flere tusen mennesker på festningen i sommer etter utbruddet av coronaviruset.

– Derfor har det lenge blitt jobbet med alternative planer. Å samle et utvalg sangglade familier som sitter i trygg avstand til hverandre kommer til å gi programmet en herlig allsangfølelse, mener Haldorsen.

les også MGP-Ulrikke: Samboer med egen manager

Katrine Moholt forteller at hun har vært optimist hele veien.

– Helt siden krisen startet har vi gått og tenkt på hvordan vi likevel kan arrangere «Allsang på grensen». Jeg er kjempeglad for at vi får det til, sier hun.

– Det er en grei opptur for meg også, etter å fløtta på 40 spillejobber i sommer, sier Stian «Staysman» Thorbjørnsen, som innrømmer at dette er en jobb han har hatt lyst på lenge.

– Jeg har vært en del av «Allsang på grensen» lenge og har vært med hver sommer siden 2014, tror jeg det er. Så det er sykt digg å få lov til å være med hele sommeren, sier han.

– Og det blir garantert allsangfølelse, her er det full produksjonsfeeling og et hundre prosents gjennomført opplegg. Folk der hjemme i tv-stuene sine kommer ikke til å sitte inne med en følelse av at dette er en b-versjon, mener Thorbjørnsen.

les også Katrine Moholt: – Jeg er ikke alltid så lett å leve med

– Det norske folk trenger også litt positiv allsangfølelse i disse tider?

– Virkelig! sier Katrine Moholt kontant.

– Jeg møter masse folk som vil snakke med meg om «Allsang på grensen», det er helt tydelig at det har bitt ensbetydende med sommer for det norske folk. Da er det ekstra deilig å gjennomføre dette. Og vi skal ha de største, norske artistene. Alt annet er jo kansellert, så jeg tror at norske artister er veldig ivrige etter å komme ut og skape litt allsang for folket. Jeg tror dette kan bli det beste allsangåret noensinne, jeg, sier Katrine Moholt.

Årets premiere av «Allsang på grensen» skjer torsdag 25. juni.

Publisert: 07.05.20 kl. 06:00

Mer om Katrine Moholt Coronaviruset

Fra andre aviser