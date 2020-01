TAR TID: Astrid Smeplass’ første album lar vente på seg. Her er hun gjestedommer i «Idol» høsten 2018. Foto: Mattis Sandblad

Kommentar

Albumet har blitt Astrid Smeplass’ albatross

Astrid S trenger ikke et album. Hun trenger hits.

Oppdatert nå nettopp

Mai 2016: Astrid S gir ut sin første EP. VG skriver: «Astrid «S» Smeplass (19) strekker seg fortsatt mot posisjonen som vår neste store popstjerne.»

Hvilket faktisk så ut til å stemme. Med «Hurts So Good» fra nevnte EP streames hun med tiden over 200 millioner ganger (i skrivende stund 221 millioner på Spotify). Akkurat da ville hun ikke snakke om album. Egentlig er det ingen som trenger å gi ut album heller.

Februar 2018: Astrid S mottar hederen som Årets Spellemann. Og antyder at hun skulle ligge lavt resten av året, fordi det sannsynligvis skal komme et album i løpet av høsten.

VG skriver: «Den legger et enormt press på en artist som ikke engang har gitt ut debutalbumet sitt (det spilles inn nå).»

Det gjorde det ikke.

«Hundre prosent»

Januar 2019: Det er usikkert om albumet kommer i 2019 også. Manager Halvor Marstrander kommenterer:

– Hun ønsker at albumet skal bli best mulig og musikalsk sett være noe hun kan stå inne for hundre prosent, som er henne. Vi håper vi har det klart for slipp i løpet av året.

Vel. Nå er vi i slutten av januar 2020. Og Astrid S har avlyst alle konserter frem til sommeren. For å jobbe med albumet.

Les også: Skuffet av Astrid S-avlysning: – Kjipt og vanskelig

Man kan spørre seg om dette «hundre prosent» er på vei til å bli Astrids svar på den engelske metaforen «albatross». Altså en mental byrde som etterhvert føles mer som en forbannelse.

Jo lenger tid det går, jo lenger ting blir utsatt, jo mer blir det klart at dette ikke er en albumhistorie som går spesielt bra.

Hvor vanskelig kan det være å spille inn ti låter, få det ut i verden og komme seg videre? Det blir i alle fall ikke lettere av å utsette det igjen og igjen.

Sigrid og Aurora

For å sammenligne med norske forhold: Sigrid (Bylarm-debut 2017, album 2019) og Aurora (Bylarm-debut 2014, album 2016) fikk ut sine debutplater relativt kjapt.

De har, på hvert sitt vis, gjort stor internasjonal suksess. Oscar-aktuelle Aurora nylig med «Frost 2», mens de fleste som var på fjorårets Glastonbury vil for alltid tenke på Sigrid som en musikalsk superstjerne.

Svenske Zara Larsson – et uttalt forbilde for Smeplass – er jevngammel med Astrid, og singeldebuterte omtrent samtidig. Nå har hun gitt ut to album, det siste i 2017.

Astrid S har ikke vært i nærheten av «Hurts So Good»-tallene i etterkant. «Think Before I Talk» ligger på respektable 127 Spotify-millioner.

Utover det ser rennebuingen på rundt 20-25 millioner på sine siste singler. Gode tall om man primært skal være en nasjonal størrelse. Et mindre heldig utgangspunkt om man har ambisjoner om å ta for seg av verden.

Tørke i campen

Zara Larsson har bare gitt ut låter siden 2017, men avsluttet nylig turne sammen med Ed Sheeran. Sheeran ga riktignok ut et album i fjor, men det var et samarbeidsprosjekt som trengte formatet.

Samtidig har de begge sluppet singler som har gjort det godt. De har laget hits.

Fremdeles mangler den virkelig store hiten, den som skal definere den internasjonale popstjernen Astrid S.

Popstjerner kan leve ganske lenge på fortiden, men fire år etter «Hurts So Good» virker det som det er hit-tørke i Camp Smeplass. Og at grunnen til at albumet er utsatt, at hele våren er satt av til innspilling, ikke er fordi de trenger et album.

Popmusikk nå til dags har ingenting med album å gjøre.

Astrid S trenger en hit. Helst flere. Og hun trenger det snart.

Hvis ikke tror jeg hun like gjerne kan begynne å synge på norsk.

Publisert: 24.01.20 kl. 22:38 Oppdatert: 24.01.20 kl. 22:49

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser