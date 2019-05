Misfornøyde fans raser etter Spice Girls-comeback

Irske medier skriver at mange fans valgte å forlate comeback-konserten i Dublin fredag fordi lyden var så dårlig.

Oppdatert nå nettopp







Over 70.000 publikummere hadde samlet seg for å se Emma Bunton (43), Geri Horner (46), Mel B (43) og Mel C (45) – eller Baby, Ginger, Scary og Sporty – fremføre sin gamle hitparade i Croke Park.

Beundrere hadde funnet frem gamle Spice Girls-barbier, og mange var stylet som som store forbilder fra den gangen.

Men slett ikke alle følte at de fikk valuta for pengene. Ord som «grusomt» og «elendig» gikk igjen. Særlig skal de som sto langt bak, ha strevd med å høre.

Irish Times, The Guardian, Sky News og Daily Mail er blant mediene som omtaler de mange klagemeldingene på Twitter underveis i konserten. Mye gikk ut på at lyden var så dårlig at bandmedlemmenes stemmer var vanskelig å høre. Enkelte skrev at de aldri har hørt så fæl lyd på en konsert noensinne. Andre sier de vil ha pengene tilbake.

Store mengder med opprørte publikummere skal ha ha forlatt stadionen før konserten var ferdig.

Mel B håper på bedring

Mel B kommenterte selv lydproblemene direkte fra sengen senere på kvelden. På Instastory postet stjernen en hilsen, der hun med et sminkefritt ansikt og hodet på puten takket fansen for at de hadde møtt frem. Neste stopp er Cardiff.

– Forhåpentlig vil stemmene og lyden være mye, mye bedre. Pfff, sukket Mel B.

Fredagens konsert var den første av 13. Det eneste Spice Girls-medlemmet som ikke er med på gjenforeningen, er Victoria Beckham (44). Hun postet imidlertid hilsen til sine tidligere kolleger på Instagram før konserten og ønsket dem lykke til.

Det var i november i fjor at det ble kjent at Spice Girls skulle ut på en mye omtalt comebackturné i Storbritannia.

De britiske krydderjentene har ikke samarbeidet siden musikalen «Viva Forever» i 2012, en oppsetning som ble totalslaktet av kritikerne, og som endte i et pengesluk. Forrige gjenforening fant sted i 2007. I januar året etter var det bråstopp igjen.

Jentegruppa fikk sin største massive internasjonale hit i 1996 med «Wannabe». I 1998 valgte Geri (som da het Halliwell til etternavn) å forlate popkvintetten, og i 2000 kunngjorde medlemmene at de tok pause på ubestemt tid for å satse individuelt.

Publisert: 25.05.19 kl. 17:24 Oppdatert: 25.05.19 kl. 17:53