Ukens låter uke 24: Kaizers Orchestra, Victoria Nadine og Kamelen

Kaizers roter det til på sin første låt etter gjenforeningen, mens Michelle Ullestad gjør Dagny-pop bedre enn Dagny. Her er musikk til helgen.

Kaizers Orchestra - «Dine Gamle Dager er Nå»

Første Kaizers-låt etter en legendarisk avgang for ti år siden framstår som en frysetørket suppe av ABBA, David Bowie og James Bond. Store synthbrasser tøffer seg fortjent, før «Stay On These Roads»-melankolske harmonier og «Ray of Light»-fills tar over. Og derfra går det dessverre nedover. En stadionlåt som snubler katastrofalt i egne, for så vidt gode, ambisjoner om å skape noe nytt. Teksten er imponerende krøkkete og kaotisk assosiasjonsflytende, til og med til denne gjengen å være: «Huske’ du Alice, hu ramla ner i et kaninhål», synges det i andre vers. Det kan virke som om Rogalands oljetønnesekstett har ramlet ned i et mye dypere hull.

Kamelen - «Baby»

En ny hyllest til kvinner, eller kvinneN i Marcus Møll Kabelo Moseles liv. «Baby» er en interpolering av riffet til Kelly Rowland og Nellys 2002-hit «Dilemma» (uten kreditering) og artistens egen «Mama». Altså en hyllest til kjæresten. «Baby» er mer søt enn spenstig, og mer teit enn upassende personlig. De som har sett Kamelen smile avgårde i den nesten konsekvent feilparkerte Geländewagenen sin vet han mener det bokstavelig når han rapper om å kjøre bil hele natten.

Victoria Nadine - Summer Rain

«Trenger ingen garantier når det gjelder kjærlighet» synger hun som nå har en offentlig tilværelse sterkt knyttet til nettopp kjærlighetslivet. Kygos bedre halvdel har vært stabilt rundt middelmådig så langt i karrieren. Her skjer det derimot popmessig relativt store ting. Vokalen er mer Zara Larsson enn Dagny, melodien er mer Dagny enn Dagny selv. Når arrangement og melodi åpner seg på refrenget er det derimot nydelig forfriskende, som et virkelig popsommerregn. Akkurat så langt fra styrtregn som milde sommerhits skal være.

Dagny - «Same Again (for Love)»

Apropos Dagny, her følges hennes første store poplåt av året opp med nok et refreng som oser av stadionkvaliteter. Radiolekkert produsert og stødig skrevet. Men hvorfor må det være så forutsigbart? «Same Again (for love)» er egentlig plassert på andre siden av bruddet hun sang om i «Heartbreak In The Making». Mange artistkolleger forsøker å nærme seg Dagny sin evne til å lage uforglemmelige poprefrenger, men dette føles som et lett forglemmelig nummer rett etter pause i «Dagny: The Musical».

Days of August - «Feathers»

Akkurat da man trodde den stillfarne rogalandsgjengen ikke kunne får mer innestemme klarer Days of August å skape et enda rundere og roligere lydbilde. «Feathers» er en flerstemt vokalproduksjon i et drømmelandskap som muligens vil være en utfordring på utendørskonserter der publikum ikke klarer å høre etter. Det er likevel der denne gjengen burde vært. I hodetelefoner er det uansett perfeksjonert fjærlett.

Kristi Brud - «Når vi først tar fart»

Jøss, en oppstemt låt fra de som ikke lenger kaller seg Hjerteslag? Vel, «Når vi først tar fart» går i alle fall i noe som kan minne om dur. Helheten savner ved første lytt del av finessen og intensiteten fra de forrige tre låtslippene. Selvsagt er ikke skeivskranglete indievokal like sjarmerende når den står mot slike klarskjærte klanger. Det er før mellomspillet farer inn i en mørk koring, altså når låten faktisk tar fart.

Michelle Ullestad - «Jeg vil ha mer»

Fjorårets Urørt-vinner beveger seg over i den delen av poplandskapet der bittersøte harmonier og tekster ofte kræsjer i seg selv. I dette tilfellet fungerer nostalgien om bedre tider før og evig mer av det som man ikke satte pris på da. Som en slags oppdatert versjon av DeLillos sin «Siste sommerferiedag i sommerferien», bare med høyere tempo og mindre subtil tekst.