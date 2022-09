TIDLIG UTE: Kaizers Orchestra konkurrerer nå med Ballinciaga på hitlistene, og benyttet i likhet med sistnevnte masker som en sentral del av sitt image. Her med Helge Risa bak.

Kaizers Orchestra suser oppover hitlistene med «Hjerteknuser» etter TikTok-løft

Nok en gammel sang får ny suksess via plattformen for videosnutter.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Snart 12 år etter at den først kom ut, er «Hjerteknuser» på full fart mot toppen av Spotifys daglig oppdaterte hitliste for Norge.

Der ligger den i skrivende stund på fjerdeplass, etter formidabel klatring gjennom hele uken.

Låten hadde aldri vært på ovennevnte liste før den snek seg inn i nedre sjikt av de 200 mest populære i starten av juli.

Den siste uken har «Hjerteknuser» økt med 10.000 – 15.000 Spotify-spillinger per dag, og lå torsdag kun 129 avspillinger bak årets største norske hit, Ballinciaga og David Mokels hakket mer kontemporære «Dans på bordet».

Ifølge Simen Eidsvåg, PR-kontakt for Janove Ottesen, er det aktivitet rundt låten på TikTok som har smittet over til Spotify og gitt «Hjerteknuser» et løft.

På TikTok legger brukere låten under alt fra daglige vlogger til videoer hvor de viser frem familiemedlemmer de savner.

Flere bruker også sangen til å vise frem ringer de har fått, mange bruker den til å vise arvede gifteringer som de bruker.

De siste dagene har det også oppstått en liten krangel. Flere brukere diskuterer om den originale er bedre enn coverversjonene med raskere tempo.

– Utrolig kult at ungdom i alle aldre nå oppdager vår musikk via nye plattformer, over et tiår etter at vi slapp «Hjerteknuser». Amazing!, skriver Ottesen i en melding til VG.

HØYT OPPE: Janove Ottesen i front på Kaizers Orchestra-konsert i Molde sommeren 2011, mens «Hjerteknuser» var fersk i repertoaret.

Han lover å bidra med en egen «Hjerteknuser»-versjon på TikTok straks, så fort han har fått unna lanseringen av sitt nye soloalbum, «Fullmånehymner».

Samisk versjon tar også av

På TikTok figurerer flere versjoner av sangen – slik det også gjorde før Kaizers-versjonen kom ut i 2010.

I samarbeid med NRK P3 ble det den gang iverksatt en konkurranse om å lage den beste versjonen av «Hjerteknuser», før Kaizers’ original ble offentliggjort. Deltagerne måtte forholde seg til tekst og noteark.

109 bidrag kom inn. Et av disse var av den samiske gruppen Rolffa, som inkluderte et samisk vers og joik i sin versjon.

Denne har også tatt av på ny nå, og har i skrivende stund 11. plass på Spotify-listen – med drøye 72.000 avspillinger i døgnet, der Kaizers-versjonen har ca. 85.000.

– Ekstra gøy at Rolffas versjon får sitt eget liv på listene, mener Janove Ottesen.

Bryne/Jæren-bandets låt var også populær da den kom ut. Den nådde niendeplass og ble liggende i ti uker på VG-lista, Norges offisielle hitliste.

Nå har «Hjerteknuser» gjort comeback på VG-lista, som er basert på tall for hele uken som gikk. Foreløpig på 27. plass, med forventet stigning neste uke.

SOLO INNTIL VIDERE: Janove Ottesen.

Kaizers Orchestra la seg selv på is høsten 2013. Janove Ottesen svarer slik på spørsmål om vi nå ser begynnelsen på et comeback for bandet:

– Dette vekker gode minner.

Kaizers-gitarist Terje Winterstø Røthing har kunngjort at han skrinlegger sitt bandprosjekt Skambankt etter deres kommende turné.