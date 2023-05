ENGELSK NORDMANN: Ben Adams synes det er litt merkelig, men veldig hyggelig å kunne lese opp de norske stemmene under Eurovision-finalen lørdag kveld.

Ben Adams med ærefullt Eurovision-oppdrag

LIVERPOOL (VG) Keith fra Subwoolfer skal lese opp de norske stemmene under lørdagens Eurovision-finale og kommer rett fra rojalt møte med kong Charles og dronning Camilla. Eller gjør han egentlig det?

– Det er en stor jobb å representere Norge som engelskmann. Det er kanskje rart, men det var veldig hyggelig å bli spurt, sier A1-stjernen og 50 prosent av Subwoolfer som representerte Norge i fjorårets Eurovision-finale i Torino.

41-åringen er ikke helt sikker på hvordan han skal presentere de norske poengene lørdag, men det skal gjøres med humor, og Subwoolfer-masken er uansett med, selv om den formelt ble kastet under den norske Melodi Grand Prix-finalen i vinter.

Han ser imidlertid frem til å møte gamle kjendisvenner gjennom TV-skjermen.

– Graham Norton er der, Rylan Clark (store britiske TV-personligheter og programledere under Eurovision, red.anm.) er der, og jeg har jo kjent dem i mange år. Kanskje de ikke engang vet at jeg er en av Subwoolfer? I så fall blir det ganske morsomt for dem å se at det er mitt hode som dukker opp, sier Adams.

Likevel er det kanskje større sjanse for at det er Eurovision-fansen som ikke vet hvem Subwoolfer egentlig er.

– Det er kanskje ikke alle i Eurovision-miljøet som følger med på hva som skjer med band etterpå, jeg gjør det iallfall ikke. Trolig vet de ikke hvem Subwoolfer er, og da vil de bli temmelig overrasket. Det blir som en ny avsløring, sier han.

KASTET MASKENE: Det var kanskje ingen stor hemmelighet før maskene ble kastet, men sist vinter ble det iallfall avslørt også offentlig at Ben Adams og Gaute Ormåsen var Subwoolfer.

I Liverpool skal Ben Adams og Gaute Ormåsen som Subwoolfer kun gjøre en liten opptreden onsdag kveld, men som VG skrev allerede tirsdag kveld, dukket den maskekledde duoen opp under første semifinale i Eurovision mens de paraderte forbi Englands nykronede kong Charles og dronning Camilla.

– Nei, det var ingen av oss, avslører Ben Adams.

– Jeg tror Eurovision eller BBC spurte NRK om å få låne maskene. Vi visste om det, men tenkte ikke mer på det før vi så det i avisene. Det var super-rart. Det var rart for familie og venner også, fordi de visste ikke at det var meg under den masken før ganske nylig, sier han.

I det hele tatt er det sjelden han og Subwoolfer-makker Gaute Ormåsen kan opptre sammen på grunn av andre oppdrag. For Ben Adams’ del handler det om konserter med A1, han har nylig skrevet en musikal og jobber samtidig med et filmprosjekt.

– Og så prøver jeg å være pappa også! Så det er ikke slik at Gaute og jeg kan opptre sammen hele tiden, forteller Adams og kommer med et eksempel:

– Vi var invitert til et svært quiz-show med flere millioner seere på 1. juledag, men Gaute kunne ikke. Så hva gjør vi? Kansellerer? Og jeg bare, dette må vi gjøre! Så jeg ringer kona mi og spør om hun har lyst på en tur til England. Alt er betalt for. Ja visst, hvorfor ikke? svarer hun. Men det er bare slik at du må hoppe inn i et ulvekostyme, forteller Adams og ler.

– Så der står jeg og opptrer som en «subwolf» sammen med min kone på dette massive TV-showet. Det var helt fantastisk!