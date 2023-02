VINNER: Alessandra Mele (20), her flankert etter seieren av Stian Thorbjørnsen og Arianrhod Engebø.

Melodi Grand Prix-vinner Alessandras produsent slår tilbake mot kopi-kritikken

«Queen Of Kings» sammenlignes både med en svensk låt fra i fjor og en Oskar Westerlin-sang fra en annen TV-konkurranse. – Kreativ inspirasjon, mener en av MGP-vinnerlåtens produsenter.

Norges Eurovision Song Contest-bidrag har dyttet både Miley Cyrus og Emma Steinbakken ned fra toppen av Spotifys daglige hitliste.

Tre måneder før tevlingen i Liverpool har «Queen Of Kings» både et nasjonalt og internasjonalt momentum de fleste MGP-vinnere bare kan drømme om.

Men som så ofte i denne konkurransen dukker spørsmålet opp også i dette tilfellet: Ligner ikke denne låten litt vel mye på noen andre sanger?

– Imitasjon

I sosiale medier går diskusjonen heftig.

Mange synes likheten med «Run To The Hills», Klara Hammarströms bidrag til svenske Melodifestivalen 2022, er stor – ifølge Aftonbladets ESC-ekspert har dette vært en snakkis i miljøet der borte. Han kaller Alessandra «en kopi».

Andre peker med strak finger på Oskar Westerlins «En til», som figurerte i det kortlivede TV 2-konseptet «Norges nye megahit».

SMIGRET: Klara Hammarström, som fikk en stor hit med «Run To The Hills» i Sverige etter deltagelse i Melodifestivalen.

Klara Hammarström selv skriver dette i en melding til VG:

– Som man pleier å si, imitasjon er den fremste form for smiger!

Hun understreker at hun bare synes det er gøy om andre har hentet inspirasjon fra henne, og gjør det også klart at hun heier på Norge.

Alessandra Mele skriver i en melding til VG at hun ikke hadde hørt Hammarströms låt da «Queen Of Kings» ble skrevet.

– Men den sjangeren er veldig karakteristisk, så jeg forstår at mange kjenner igjen rullebassen som dominerer lydbildet, sier hun.

– For meg blir det litt som å si at Beethoven og Mozart er likt fordi begge er klassisk og begge har fioliner. Lik sjanger, that's it, melder Mele med et smilefjes.

Lånte litt

Det er produksjonsteamet Starlab – Stanley Ferdinandez og Henning Olerud – som har produsert «Queen Of Kings».

De har også produsert Oskar Westerlins «En til» – og Ferdinandez sier til VG at dersom «Queen Of Kings» ligner på «En til», utraderes en eventuell link til «Run To The Hills».

Dette fordi «En til» ble sluppet i desember 2021, mens «Run To The Hills» ikke kom ut før nesten tre måneder senere.

Uansett viser han til at låtene har forskjellig toneart, forskjellige akkorder og forskjellig rytmetempo.

KLIENT-KOLLEGA: Alessandra Meles produsenter har også laget musikk med Oskar Westerlin.

– Og legger du til melodilinjen, overlapper de ikke noe som helst sted. Så «Run To The Hills»-referansen, den kan jeg ikke forstå, sier Ferdinandez.

Produsenten er imidlertid noe mer forståelsesfull for at lyttere mener å høre likhet mellom «En til» og «Queen Of Kings».

– Vi har klart å låne litt av oss selv, medgir Ferdinandez.

Han mener likevel at de ikke har plagiert seg selv.

– Det er vi som har skapt alt sammen.

Produsenten viser igjen til forskjeller på toneart og rytmetempo, samt språket på vokalen.

– I og med at vi har skrevet begge låtene, så er det jo ... det er kreativ inspirasjon. Vi passet på å holde et veldig klart skille på det meste. Vi har ikke brukt noe samples eller noe som helst. Alt er originalt og produsert opp på nytt.

– Et hav unna

Ferdinandez uttrykker en viss forståelse for at sangene kan låte likt i ører som ikke er så skolert i produksjon.

Han synes likevel det er naturlig at et produksjonsteam lager flere låter som kan minne om hverandre, hvis de har utviklet en spesifikk stil.

– Altså, jeg hører jo når det kommer en Bruno Mars-låt, for eksempel, at, «ah, skitt, nå er det Bruno Mars», ikke sant? Det ligger jo noe i prosessen, hvordan man tenker, hvilke skalaer man liker å bruke.

PRODUSENTER: Stanley Ferdinandez (t.v.) og Henning Olerud.

Alessandra Mele legger seg på samme linje:

– Det er samme produsent. Så det er ikke unormalt å høre likheter, har hun uttalt til TV 2.

Ifølge NRKs regelverk for Melodi Grand Prix må alle bidrag «være av 100 % originalt materiale».

Ifølge Ferdinandez var ikke dette en problemstilling som ble diskutert med NRK hva «Queen Of Kings» angår.

– All popmusikk er inspirert av noe annet, og noen ganger henter man inspirasjon fra noe man har gjort tidligere, sier Stig Karlsen, NRKs musikkansvarlige for MGP.

– Låtene har noen likhetstrekk, men er likevel svært forskjellige.

– I hvilken grad var dere oppmerksomme på likheten før «Queen Of Kings» ble MGP-kandidat?

– Jeg har hørt Oscars Westerlins låt tidligere, men har aldri tenkt at de er like på en slik måte at det er problematisk.

MGP-MUSIKKSJEF: Stig Karlsen i NRK.

Karlsen mener det er noe av en tradisjon at MGP-låtene analyseres, diskuteres og sammenlignes med andre.

– Det viser bare at engasjementet er stort.

– Hva tenker dere om likheten tatt i betraktning MGPs regel om hundre prosent originalt materiale?

– Dette er uproblematisk. Låten står solid som en egen komposisjon, og er et hav unna et plagiat eller lignende.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.