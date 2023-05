MEGAFANS: Mange sperrer opp øynene når Kaia Amundsen Bjøntegaard (venstre) og Line Bjerknes Skaland forteller at de skal innom alle Karpe-konsertene i Europa.

Følger Karpe rundt hele Europa: − Så verdt det

Karpe har spilt for fulle hus i en rekke land under sin første turné utenfor Norge. Venninnene Line og Kaia har vært på hver eneste konsert.

– Folk synes vi er syke, sier Line Bjerknes Skaland (19).

Sammen med Kaia Amundsen Bjøntegaard (20) har hun reist gjennom store deler av Europa for å følge rap-duoen. Selv etter å ha vært på henholdsvis fire og seks av konsertene i Oslo Spektrum, var ingen av dem lei. De måtte simpelthen få med seg hvordan det var å se favorittgruppen rundt om på kontinentet. Det førte til at de kjøpte hele 21 konsertbilletter hver.

– Dette må jo ha kostet en formue?

– Konsertbillettene har faktisk ikke vært så dyre. Det å reise koster jo litt, men det er en opplevelse, og vi har begge jobbet. Vi reiser med tog, og prøver å bo billig, sier Bjøntegaard.

– Vi lever interrail-livet. Det er så verdt det, supplerer Skaland.

De trekker frem konserten i Glasgow som den kanskje mest spesielle opplevelsen.

– Det var i en kirke. Det var lite, men kjempegod stemning. Det var som en Karpe-gudstjeneste!

SPEKTRUM GANGER TI: Magdi (venstre) og Chirag gjorde alvor av Europa-ambisjonene, og la ut på turné etter å ha solgt ut Oslo Spektrum ti ganger. Bildet er fra én av de ti konsertene.

Karpe: – Ydmyke og takknemlige

29. mai avsluttes Diaspora-turneen i Berlin. Da har Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid spilt i land som Italia, Tyskland, Polen, Spania, Ungarn, Nederland, Storbritannia og Irland.

Managementet, Little Big Sister, forteller at Karpe spiller for alt fra 300 til 2500 personer på de ulike scenene. Med på turneen har de også med seg dansegruppen QuickStyle og artist Jonas Benyoub.

Gruppen har også fått med seg engasjementet til den reisende fansen.

– Vi er veldig imponert over Line og Kaia, som har tatt hele turen. Det er en dedikasjon vi er ydmyke og takknemlige for, sier manager Silje Larsen Borgan til VG.

Mye nordmenn

Flere VG har snakket med, som har vært på flere av konsertene, forteller at store deler av publikum er norske.

Mange av konsertstedene er populære studentbyer, som Warszawa, Budapest og London. Andre forteller at de har lagt til rette ferien etter spilledatoene, for å få med seg flere opptredener.

Likevel dukker det opp én og annen nyfrelst.

– I Praha sto jeg ved siden av en som nettopp hadde fått dilla på norsk musikk, og derfor oppdaget Karpe. Det er noen sånne morsomme historier, sier Bjøntegaard.

– Men de fleste som ikke er norske virker likevel å ha en eller annen tilknytning til Norge. At de har blitt med noen de kjenner, eller noe sånt.

At majoriteten av turné-publikumet virker å være fra Norge, plager ikke Karpe, ifølge Larsen Borgan.

– Som vårt første prosjekt utenfor Norge er vi veldig «happy». Å få lokal tilknytning krever jo tid, jobb og tilstedeværelse i markedene, og dette er en begynnelse. Det er hyggelig med norske fans på plass også, så klart!