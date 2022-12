Dømt for å ha skutt Lady Gagas hundepasser

En mann er dømt til 21 års fengsel for å ha skutt Lady Gagas hundepasser i brystet og kidnappet to av hundene hennes.

Det er Rolling Stone som melder dette.

Det var i slutten av februar i fjor at hundepasseren Ryan Fischer ble angrepet mens han luftet Lady Gagas kjæledegger.

To personer kom mot ham og forsøkte å ta hundene. Etter kort tid ble hundepasseren skutt og to av de tre hundene, Koji og Gustav, ble tatt og kjørt av sted i en bil.

Den siste hunden rømte, og kom senere til rette.

HUNDEEIER: Lady Gaga

I etterkant av hendelsen ble han hyllet av Lady Gaga, som skrev at han risikerte livet for å beskytte familien og at han for alltid er en helt.

Fischer ble utskrevet en måned etter attentatet og opplyste da at han hadde måttet fjerne en del av lungen som følge av skuddet.

– Du endret fullstendig livet mitt med angrepet, sa Fischer til gjerningsmannen da dommen ble avsagt, ifølge Rolling Stone.

– Du skjøt meg og etterlot meg for å dø, og begge våre liv ble forandret for alltid, sa han.

I april ble for øvrig gjerningsmannen løslatt ved en feiltagelse, men ble tatt på ny i august. Han har uttalt at han ikke visste at hundene tilhørte Lady Gaga, bare at de var av en ekstremt sjelden og verdifull rase.