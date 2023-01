POPIDOL: Billie Eilish, her på en galla i Los Angeles i oktober i fjor.

Billie Eilish livredd for «stalker»

Popstjernen Billie Eilish (21) sier hun trakasseres av en 39 år gammel mann, som angivelig truer henne med vold.

Popartisten gikk rettens vei hjemme i Los Angeles tirsdag, for å få ilagt mannen besøksforbud.

Mannen skal ha oppsøkt Eilish’ barndomshjem første gang i desember i fjor, og det ferskeste «besøket» skal ha funnet sted 5. januar.

Sky News refererer fra rettsdokumenter, der Eilish opplyser at 39-åringen ved det siste tilfellet skal ha klart å ta seg inn i boligen, angivelig for å «bedyre sin kjærlighet til henne».

– Sterk angst

Totalt seks ganger skal vedkommende ha oppsøkt eiendommen, og ifølge artisten forårsaket «sterk angst, frykt og følelsesmessig stress» med tanke på hennes og familiens sikkerhet.

Eilish hevder i rettspapirene at mannen også har truet med å utøve vold mot henne.

«Jeg har sett bilder av dette mennesket, og jeg kan bekrefte at jeg ikke aner hvem han er, og at jeg aldri før har hatt noe som helst med ham å gjøre», skriver 21-åringen i rettspapirene.

Også for to år siden skal en mann ha truet Eilish på livet. Det er ikke samme person.

«Min frykt er at et av disse menneskene en dag vil komme til å utsette meg eller noen i min familie for vold eller noe annet forstyrrende», skriver popikonet i de nye dokumentene.

Hun søker også om at 39-åringen skal bli ilagt besøksforbud også når det gjelder hennes foreldre, samt artistbroren Finneas O’Connell (25).