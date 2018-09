FÅR STØTTE: Marie Fredriksson støtter Per Gessle i beslutningen om å reise på turne med Roxette-materiale i ny versjon.

Drar på Roxette-turne uten Marie Fredriksson

Per Gessle har bestemt seg: Han drar på en Europa-turné med materiale fra Roxette-tiden -men uten kreftrammede Marie Fredriksson. Han hadde aldri gjort det uten hennes støtte. Ambisjonen er å lage nye versjoner av Roxettes gamle sanger

Det forteller Gessle i et intervju med Expressen .

– Jeg hadde aldri gjort dette hvis det ikke var greit for Marie, sier Per Gessle.

I 2002 ble Marie Fredriksson rammet av en hjerne-tumor, og legene ga henne ett år igjen å leve. Tre år senere kunne hun fortelle at hun var frisk.

Det var lenge vanskelig for henne å snakke om sykdommen. men i en dokumentar som ble sendt på SVT i 2016, valgte hun likevel å fortelle litt om hvordan hun.

– Det var så fælt. Jeg hovnet opp i hele ansiktet, hele kroppen. Jeg fikk i meg så forferdelig mye kortison, sier hun om medisineringen.

Men selv om legene ga henne små sjanser for å komme tilbake, var viljen ekstremt sterk.

– Jeg har ikke tid til å dø nå, fortalte Fredriksson den gang.

Men i 2016 varslet hun at på grunn av ettervirkninger av sykdommen, orket hun ikke lenger å holde konserter eller spille inn nye album med Roxette. Dermed ble en stor sommerturné som var planlagt innstilt – og Per Gessle bestemte seg der og da for at han ikke kom til å opptre på egen hånd som Roxette. Men nå har han altså ombestemt seg.

– Marie har helt siden 2016 villet at jeg skulle fortsette, men det var ikke jeg interessert, fortsetter Gessle.

Med seg på Europa-turneen får han sangeren Helena Josefsson og i intervjuet med Expressen understreker han flere ganger at han hadde aldri gjort dette uten Marie Fredrikssons fulle støtte.

– Marie og jeg har et livslangt forhold og det kjennes godt at hun støtter mg i at jeg ivaretar vår arv – for det er litt det jeg gjør, sier Per Gessle.